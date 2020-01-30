ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно оглашен приговор мужчине, который облил спящую жену бензином и поджег

30.01.2020 12:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гродно вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе областного суда.

Судебной коллегией по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Зельвы в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК.

В июне 2019 года обвиняемый поссорился с женой. Во время конфликта он облил ее бензином и поджег. От обширных ожогов женщина скончалась. В момент совершения преступления мужчина был пьян.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, мужчина пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор с законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика