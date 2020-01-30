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В Гродно оглашен приговор мужчине, который облил спящую жену бензином и поджег
Источник материала: Партизан
В Гродно вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Об этом
Судебной коллегией по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Зельвы в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК.
В июне 2019 года обвиняемый поссорился с женой. Во время конфликта он облил ее бензином и поджег. От обширных ожогов женщина скончалась. В момент совершения преступления мужчина был пьян.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, мужчина пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор с законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
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В Гродно вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью.
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