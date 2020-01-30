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Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае

30.01.2020 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае
АиФ

По последним данным, коронавирусом заболели 5974 человека в Китае плюс 64 человека в других странах. Для понимания: неделю назад количество подтвержденных случаев инфицирования было в десять раз меньше — 547 человек. 132 человека умерли, 103 — выздоровели. 

«Родиной» коронавируса считается город Ухань, что в провинции Хубэй. Ученые допускают, что зараза мутировала на местном рынке. Оказывается, она является гибридом двух коронавирусов, один из которых находили у летучих мышей. Они, скорее всего, заразили змей, попавших на прилавок рыбного рынка. А оттуда новый тип вируса попал в организм человека. В Хубэе от него умерли 125 человек, 3354 — заболели, говорится в материалах регионального Комитета здравоохранения.

Чтобы избежать распространения коронавируса, китайские власти прекратили транспортное сообщение с 13 городами провинции. В Ухане, Чиби и других закрытых на карантин населенных пунктах остались иностранцы, не успевшие вернуться на родину. К эвакуации своих граждан из Уханя уже приступила Япония. Париж пообещал вывезти из города всех желающих французов. Посольство России в Китае обсуждает возможность и порядок эвакуации соотечественников из Хубэя. На связь с дипломатами вышли 177 россиян, находящихся в провинции, 120 из них застряли в Ухане.

"АиФ" удалось связаться с жителями закрытой провинции. Они рассказали, что сейчас происходит в Хубэе. 


Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае
Фото: АиФ

Алиса, студент, Цзинчжоу, Хубэй:

Сейчас открыто несколько ресторанов, но их немного. Еду купить можно, супермаркеты работают, закрываются, правда, раньше. Расскажу, что здесь происходит в последние дни.

26 января в 7:30 утра я вышла на улицу. Фактически все было закрыто, работала одна булочная. Продавцы — не китайцы, возможно, поэтому они вышли работать в праздничные дни. Да, еду они продавали дороже, чем обычно. В скором времени открылся и супермаркет. Сами китайцы спокойно гуляли. Атмосферы напряжения не было. 

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Сейчас работают булочная, лапшичная, фруктовая лавка, торговый центр. Причем на входе в ТЦ посетителям меряют температуру, и, если у посетителя нет маски, ему быстро выдают одноразовую. Иначе не пустят. Помимо супермаркета, работает служба по доставке еды. Все уличные торговые площадки исчезли, уличной еды не купить. Рынки частично приостановили работу из-за праздников, частично — из-за карантина. 

Здесь проводится тщательная дезинфекция не только улиц, но и домов, подъездов, квартир. Особенно если кто-то заболел. Помимо дезинфекции, врачи осматривают тех, кто контактировал с заболевшими, и тех, у кого есть подозрение на коронавирус, даже если диагноз не подтвержден. Вчера у нас увезли в больницу американца, потому что его соседи простудились. 

На маски большой спрос. Считается, что нужно использовать медицинскую маску с респиратором, тканевая повязка плохо защищает от вирусов. 


Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае
Фото: АиФ

Когда ввели карантин, 23 января, маски продавались: с респиратором стоила 10 юаней, одноразовая — 1 юань. А через три дня повязки уже были в дефиците. 

В городе я одна, здесь у меня нет знакомых. Местные жители никак не помогают. Никто с тобой нянчиться не будет, ты сам за себя. Я живу здесь как Робинзон Крузо. Какого-то особенного отношения к тебе как к иностранцу нет. Ты наравне со всеми. Только в больнице могут помочь что-то найти, особенно если захотят попрактиковать английский. В основном коммуникация строится в формате вопроса-ответа. С другой стороны, какая может быть помощь в такой ситуации? Здесь все зависит не от нас. Не представляю, как эта помощь может быть реализована. Поэтому я не воспринимаю ситуацию в негативном контексте, скорее в нейтральном. 

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Недавно я почувствовала себя неважно и решила обратиться к доктору. На входе в больницу мне измерили температуру. Спросили, была ли я в Ухане. Я не была. 

Оказалось, что местные врачи говорят только на китайском, нашелся один доктор, который немного знает английский. Он спросил, что меня беспокоит, я показала на голову, горло и грудь. Записалась к терапевту, перечислила симптомы. Отношение к пациентам в больнице отличное. Когда я сдала все анализы и вернулась с ними к доктору, он уже ушел домой. Меня отвели к другому. Врач оказался терпеливым, несмотря на языковой барьер. Меня спрашивали, есть ли кашель или боли в грудной клетке. После анализов выяснилось, что это обычная простуда. 

Я написала письмо в российское посольство, на следующий день мне позвонил его представитель. Он сказал, что выехать сейчас из провинции нельзя, нужно потерпеть. Узнал, где я живу, не выселяет ли меня отель. Также он сообщил, что в провинцию продолжат поставлять продукты. Обещал информировать о дальнейших изменениях. К сожалению, никакой информации об окончании карантина нет. 


Узники эпидемии. Как живется людям, застрявшим в карантинном Китае
Фото: АиФ

Лео (имя изменено), Чиби, Хубэй:

Большинство супермаркетов закрываются на время Китайского нового года, но какие-то крупные супермаркеты работают. В этом году даже они закрыты для предотвращения скопления людей и распространения вируса.

Самый крупный шаг властей — это строительство специального госпиталя в Ухане для лечения больных пневмонией и тех, у кого есть подозрение на болезнь. К сожалению, количество инфицированных увеличивается.

Обычно во время Весеннего фестиваля каждая китайская семья посещает своих родных и близких, которые живут в других городах. В этом году мы не только не можем уехать в другой город, но и стараемся избегать посещения соседей и друзей, живущих с нами в одном городе. Китайские власти настоятельно не рекомендуют выходить на улицу по возможности, но это не обязательно.

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Однако, учитывая ситуацию, лучший способ обезопасить себя и других — это действительно не выходить. С другой стороны, я вчера ходил за покупками. На улицах можно было встретить немало прогуливающихся прохожих. Я планирую провести время в горах со своей семьей, подышать свежим воздухом. Но большинство местных жителей все же остается дома, так как в течение инкубационного периода вируса человек не догадывается, что он болен. 

Сейчас перекрыты въезд и выезд из городов. Однако люди, живущие за городом, могут путешествовать и посещать соседние деревни. В этом заключается опасность. Многие из них не подозревают, насколько может быть опасен вирус. 

На данный момент правительство просит не поднимать цены и старается контролировать ситуацию со спекуляцией. Я вчера покупал овощи. Так как супермаркет закрыт, овощной рынок временно располагается под открытым небом. Цены здесь зафиксированы.

 
 
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На прошлой неделе власти Китая закрыли на карантин провинцию Хубэй: здесь, на рынке города Уханя, произошла вспышка коронавируса. Жители и гости Хубэя не могут...
 
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