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Топ-менеджером Управделами президента назначен уже второй глава района Минска. А кто первый?
Источник материала: Tut.by
Глава Первомайского района Минска Игорь Кудревич, который занимал этот пост почти 10 лет, назначен директором Департамента по гуманитарной деятельности Управделами президента. Об этом
Игорь Кудревич руководил Первомайским районом столицы с октября 2010 года. То есть при трех председателях Мингорисполкома — Ладутько, Шорце и Сиваке. До этого же Кудревич занимал пост замглавы районной администрации.
За время руководства Кудревича Первомайский район показывал хорошие результаты. Например, в 2018 году район стал победителем республиканского конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси». Как сообщает агентство «
А в 2019 году в администрации Первомайского района было жарко из-за обсуждения планов по уплотнению квартала в районе улицы Кнорина семью паркингами. Люди организованно боролись с этими предложениями, их
Какой пост в Управделами занимает еще один экс-глава района?
Отметим, что в прошлом году после почти 10 лет руководства Октябрьским районом Минска в Департамент по гуманитарной деятельности Управделами президента ушел и Анатолий Жуковский. Но большого руководящего поста он там сначала не занимал.
Сейчас Жуковский уже является гендиректором ТД «Восточный», который входит в структуру Департамента по гуманитарной деятельности Управделами и занимается конфискатом. То есть по факту, сейчас Кудревич стал начальником Жуковского.
Отметим, что Жуковский и Кудревич дольше всего руководилили районами Минска в последнее десятилетие. Остальные их коллеги занимали свои посты куда меньше по времени.
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Что это за структура в Управделами президента?
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