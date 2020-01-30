Топ-менеджером Управделами президента назначен уже второй глава района Минска. А кто первый?

Источник материала: Tut.by

Глава Первомайского района Минска Игорь Кудревич, который занимал этот пост почти 10 лет, назначен директором Департамента по гуманитарной деятельности Управделами президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Интересно, что в прошлом году в эту же структуру ушел работать после 10 лет руководства Октябрьским районом столицы Анатолий Жуковский. А какой пост он там занимает сейчас?



Игорь Кудревич. Родился в 1966 году. В 1993-м окончил Белорусскую государственную политехническую академию, в 2007-м — Академию управления. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Игорь Кудревич руководил Первомайским районом столицы с октября 2010 года. То есть при трех председателях Мингорисполкома — Ладутько, Шорце и Сиваке. До этого же Кудревич занимал пост замглавы районной администрации.

За время руководства Кудревича Первомайский район показывал хорошие результаты. Например, в 2018 году район стал победителем республиканского конкурса «Лучший город (район, область) для бизнеса Беларуси». Как сообщает агентство « Минск-Новости », за последние 10 лет Первомайский район четыре раза заносили на Республиканскую доску Почета. Но тут стоит отметить, что район по некоторым показателям подтягивало то, что именно там расположен ПВТ.

А в 2019 году в администрации Первомайского района было жарко из-за обсуждения планов по уплотнению квартала в районе улицы Кнорина семью паркингами. Люди организованно боролись с этими предложениями, их жестко выгоняли из кабинетов администрации, они требовали отставки Игоря Кудревича и его зама Василия Косовца, но в итоге в июне добились изменения планов по уплотнению. Косовец в августе 2019 года стал замгендиректора «Минскстроя», Кудревич — сегодня уходит в Управделами. Но ни то ни другое — не понижение и вряд ли связано с делом семи паркингов.

Какой пост в Управделами занимает еще один экс-глава района?

Отметим, что в прошлом году после почти 10 лет руководства Октябрьским районом Минска в Департамент по гуманитарной деятельности Управделами президента ушел и Анатолий Жуковский. Но большого руководящего поста он там сначала не занимал.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сейчас Жуковский уже является гендиректором ТД «Восточный», который входит в структуру Департамента по гуманитарной деятельности Управделами и занимается конфискатом. То есть по факту, сейчас Кудревич стал начальником Жуковского.

Отметим, что Жуковский и Кудревич дольше всего руководилили районами Минска в последнее десятилетие. Остальные их коллеги занимали свои посты куда меньше по времени.