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Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

30.01.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления местной вертикали власти произошли в Витебске и Бресте. Мэром Витебска стал Вадим Зарянкин, ранее возглавлявший областной госконтроль.

В последнее время к северному региону приковано пристальное внимание. Области предстоит выйти на траекторию устойчивого экономического роста. Отсюда и серьезные задачи для самого областного центра. Впрочем, и в других регионах у представителей местной власти нет времени на раскачку. Год предстоит непростой.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

На должность главы Администрации Московского района Бреста Александр Лукашенко согласовал нынешнего заместителя председателя Брестского горисполкома Андрея Филановича.

Новые руководители в секторе промышленности. «Атлант» возглавит Дмитрий Соколовский. Он работал в должности заместителя гендиректора.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Руководить МЗКТ предстоит Алексею Римашевскому, экс-заместителю главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей. Кроме того, у министра промышленности появились два новых зама. Это Дмитрий Харитончик и Андрей Буйневич.

Обновился и руководящий состав главного политического штаба страны. Александр Лукашенко назначил Валерия Бельского заместителем главы Администрации Президента. Прежде он занимал пост директора Института экономики Национальной академии наук. Так что его экспертное мнение будет очень кстати при рассмотрении проектов нормативных правовых актов.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Директор предприятия «Беларусьторг» Геннадий Богдан назначен заместителем управляющего делами Президента Беларуси. Игорь Кудревич, ранее глава Администрации Первомайского района Минска, стал директором Департамента по гуманитарной деятельности Управделами Президента. Александр Лукашенко ждет значительного улучшения в работе этого госоргана.

Изменения также в дипкорпусе. Николай Снопков назначен послом Беларуси в Китае.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Люди в материале: Александр Лукашенко, Вадим Зарянкин, Геннадий Богдан, Игорь Кудревич, Валерий Бельский, Андрей Филанович, Дмитрий Соколовский, Алексей Римашевский, Дмитрий Харитончик, Андрей Буйневич
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления местной вертикали власти произошли в...
 
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