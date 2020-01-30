Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления местной вертикали власти произошли в Витебске и Бресте. Мэром Витебска стал Вадим Зарянкин, ранее возглавлявший областной госконтроль.

В последнее время к северному региону приковано пристальное внимание. Области предстоит выйти на траекторию устойчивого экономического роста. Отсюда и серьезные задачи для самого областного центра. Впрочем, и в других регионах у представителей местной власти нет времени на раскачку. Год предстоит непростой.









На должность главы Администрации Московского района Бреста Александр Лукашенко согласовал нынешнего заместителя председателя Брестского горисполкома Андрея Филановича.

Новые руководители в секторе промышленности. «Атлант» возглавит Дмитрий Соколовский. Он работал в должности заместителя гендиректора.









Руководить МЗКТ предстоит Алексею Римашевскому, экс-заместителю главного инженера по подготовке производства Минского завода колесных тягачей. Кроме того, у министра промышленности появились два новых зама. Это Дмитрий Харитончик и Андрей Буйневич.

Обновился и руководящий состав главного политического штаба страны. Александр Лукашенко назначил Валерия Бельского заместителем главы Администрации Президента. Прежде он занимал пост директора Института экономики Национальной академии наук. Так что его экспертное мнение будет очень кстати при рассмотрении проектов нормативных правовых актов.













Директор предприятия «Беларусьторг» Геннадий Богдан назначен заместителем управляющего делами Президента Беларуси. Игорь Кудревич, ранее глава Администрации Первомайского района Минска, стал директором Департамента по гуманитарной деятельности Управделами Президента. Александр Лукашенко ждет значительного улучшения в работе этого госоргана.

Изменения также в дипкорпусе. Николай Снопков назначен послом Беларуси в Китае.



