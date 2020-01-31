В Смолевичах подвели итоги районного конкурса плакатов «Дети и молодежь — против наркотиков». Активное участие в нем приняли воспитанники художественных отделений Смолевичской, Озерицкослободской и Плисской детских школ искусств.

Инициатором проведения конкурса стал отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Смолевичского райисполкома и Смолевичская детская школа искусств. Для участия в конкурсе необходимо было предоставить социальные плакаты и рисунки антинаркотической тематики.

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