Одной из актуальнейших задач государства и системы образования является сохранение и укрепление здоровья школьников, их обучение и развитие способностей каждого ребенка, как личности. Немаловажную роль в выполнении этих задач имеет создание надлежащих условий для обучения детей и укрепление материально-технической базы школ. Ежегодно бюджет тратит колоссальные средства на сохранение и улучшение состояния учебных и дошкольных учреждений. Главой государства поставлена задача обеспечения надлежащих условий для образования детей, поскольку они — будущее страны, а вложение денежных средств в их образование — лучшие инвестиции.

В рамках выполнения поручения Главы государства под руководством Комитета государственного контроля в Минской области, как и во всей стране, в ноябре-декабре 2019 г. работали межведомственные рабочие группы в составе отдельных подразделений Миноблисполкома, государственных органов (МЧС, УВД, ЖКХ, госстройнадзора и госэнергонадзора, санэпидемнадзора и других). Комитетом организована и проведена «горячая линия» по указанной тематике.

Рабочими группами при обследовании 512 школ Минщины проведен анализ обеспечения в них безопасного пребывания детей: от наведения элементарного порядка до оценки работоспособности конструкций зданий и сооружений, инженерных систем, состояния учебных кабинетов и лабораторий, спортивных объектов, организации пропускного режима, подвоза и передвижения школьников, освещения территорий вблизи школ и соблюдения противопожарных и санитарно-эпидемиологических правил.

По результатам мониторинга выявлено свыше 4000 нарушений и недостатков, в установленном порядке выданы рекомендации по их устранению, исполкомами оперативно ограничен доступ к аварийным объектам и предприняты меры по исправлению ситуации в системе содержания школ. К дисциплинарной ответственности привлечено

175 должностных лиц, к административной ответственности 23.

Для разрешения большинства из выявленных недочетов привлечения дополнительных источников финансирования не требовалось, а нужно было руководству организовать системную работу и контроль за надлежащим исполнением должных обязанностей работниками на вверенных им участках.

Поскольку многие здания учреждений образования построены

в 60-70 годах прошлого века, выявленные дефекты и повреждения обусловлены длительностью их эксплуатации без своевременного проведения капитальных ремонтов и наличием скрытых строительных дефектов.

По результатам их оперативного обследования специализированными организациями в одной из школ Вилейского района запрещена эксплуатация помещения приема пищи, доступ к нему ограничен.

Большинство нарушений по содержанию систем электро- и теплоснабжения школ не препятствовали их эксплуатации, но могли привести к созданию опасных условий (несвоевременная очистка устройств и щитков, отсутствии бирок и предупреждающих знаков на кабелях и муфтах, не проведение испытаний средств защиты, неисправность и неправильность настройки систем автоматического регулирования тепла и другие). Оперативно устранены 506 из 777 нарушений, по остальным принимаются меры.

Также быстро пресечены 115 упущений в части пожарной безопасности (неисправность средств противопожарной защиты, пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации, отсутствие систем оповещения о пожаре и подаче сигнала на пункт диспетчеризации МЧС и другие).

Безопасность функционирования отдельных школ требует проведения усилительных мероприятий. Так, территории 56 школ полностью не ограждены, отдельные – не оборудованы управляемой системой контроля доступа и запорно-переговорными устройствами, ручной системой тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения. Не везде организовано безопасное передвижение школьников с устройством зоны высадки и посадки пассажиров и оборудованием дорожной разметки и знаками «Дети».

Нарушения санитарно-эпидемиологических норм в 441 из 512 школ связаны с ненадлежащим состоянием их помещений (дефектами покрытия стен, потолков, полов) и территорий, механической вентиляции, систем водоснабжения и искусственного освещения, несоблюдением воздушно-теплового режима, изношенностью мебели и несоблюдением требований по проведению занятий в производственных мастерских.

Мониторингом вскрыты и другие различные системные нарушения в деятельности учреждений образования: не выполнение нормативов социальных стандартов по обеспечению учащихся общей площадью общеобразовательных учебных заведений, не обновление школьного автопарка, не выполнение замены разбитых оконных стекол и захламление подвальных и чердачных помещений.

Например, в отдельных школах Минского, Солигорского и Борисовского районов, двух областных учреждениях общего среднего образования неправильным образом хранились свыше 7 200 отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, что создавало угрозу безопасности учащихся (по предложению Комитета незамедлительно приняты меры по упорядочению их хранения и утилизации).

В целях совершенствования работы по обеспечению безопасности учреждений образования и исключения возникновения чрезвычайных ситуаций Миноблисполкомом совместно с Комитетом госконтроля Минской области и участием руководителей областных контрольных (надзорных) органов проведено рабочее совещание с заместителями председателей райисполкомов, курирующими социальную сферу, начальниками управлений по образованию, спорту и туризму, директорами школ, на котором даны поручения по устранению в установленные сроки нарушений, выявленных в ходе мониторинга учреждений общего среднего образования Минской области.

Управление контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Минской области