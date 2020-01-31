За 2019 год в Комитет государственного контроля Минской области и межрайонные комитеты государственного контроля поступило 1159 обращений граждан и юридических лиц (в том числе в 764 – в письменной форме, 395 – в устной), что на 35 обращений меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Большинство поступивших обращений граждан связано с решением коммунально-бытовых проблем, деятельностью предприятий организаций), и, по мнению Комитета, могли быть оперативно решены на местах, в том числе, с участием соответствующих районных служб.

Так, к примеру, с 2018 года на рабочем контроле в Комитете находились обращения жителей Смолевичского района по вопросу благоустройства дворовой территории после проведения ремонтных работ по замене тепловых сетей и обустройству проезда к многоквартирному жилому дому, которые удовлетворены обслуживающей организацией в рамках текущего ремонта придомовых территорий.

На «телефон доверия» Комитета обратился житель Крупского района, по вопросу функционирования колонки, находящейся вблизи его дома, из которой около трех месяцев непрерывно текла вода. Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, разрешить данную проблему удалось лишь только после вмешательства Комитета.

Также на контроле в Комитете находились обращения жителя одной из деревень Минского района по вопросу наведения порядка на территории общего пользования. Недовольство заявителя было вызвано тем, что в связи с выполнением работ по асфальтированию улицы участок территории общего пользования между домами использовался для временного хранения строительных материалов и излишков земли, т.к. являлся необустроенным пустырем. По результатам проведения мониторинга сотрудниками районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды выявлены соответствующие нарушения и направлены рекомендации по их устранению. В настоящее время несанкционированные места размещения отходов ликвидированы, территория общего пользования освобождена от мусора и излишков земли.

При рассмотрении обращений по-прежнему выявляются случаи нарушений должностными лицами законодательства об обращениях граждан. Так, в Комитет поступило обращение одного из жильцов общежития, расположенного в Минском районе, с жалобой на бездействие должностных лиц коммунального предприятия по восстановлению электроснабжения электрических плит, а также неполучение ответов на обращения от ряда государственных органов и иных организаций.

По результатам рассмотрения обращения за несвоевременное принятие мер по восстановлению электроснабжения электрических плит в общежитии и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в нарушении сроков рассмотрения обращения заявителя, к дисциплинарной ответственности привлечены ответственные работники коммунального предприятия. Комитетом к административной ответственности по статье 9.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях привлечено виновное должностное лицо.

В ходе проведения Комитетом «горячей линии» по вопросам функционирования школ поступило 13 обращений граждан, 7 из которых касались нарушений норм по соблюдению температурного режима в классах. В настоящее время все недостатки устранены. Комитет еще раз обратил внимание местных органов власти на необходимость проведения анализа причин, влекущих выявленные недостатки и нарушения, а также принятия мер по их устранению и недопущению таковых в дальнейшем в деятельности подведомственных учреждений.

За 2019 год руководством Комитета и председателями межрайкомитетов проводились личные выездные приемы граждан и «прямые телефонные линии», на которые обратились 55 человек. Необходимо отметить, что все обращения, поступившие в ходе приема, признаны обоснованными и оставлены на рабочем контроле в Комитете до разрешения поставленных вопросов местными органами власти.

И в заключение хотелось бы отметить, что всего за указанный период к административной ответственности по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Комитет и межрайкомитеты, привлечено 39 должностных лиц,

к дисциплинарной – 23 человека.

Управление экспертно-правовой работы и обращений граждан Комитета государственного контроля Минской области