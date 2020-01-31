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МТС: самая «качающая» базовая станция Беларуси находится в Бресте

31.01.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Самый «прокачанный» — Гродно, а самая «качающая» базовая станция — в Бресте. МТС определил, где генерируют больше всего интернет-трафика

МТС: самая «качающая» базовая станция Беларуси находится в Бресте

Специалисты МТС проанализировали активность жителей областных центров Беларуси и определили, где больше всего потребляли мобильный интернет в 2019 году.

Самым «прокачанным» стал Гродно — за прошлый год абоненты МТС использовали здесь 25,6 тыс. Тбайт трафика. Следом идут Брест — 22,5 тыс. Тбайт, Витебск — 22,2 тыс. Тбайт, Гомель — 16,4 тыс. Тбайт и Могилев — 16,0 тыс. Тбайт. Абсолютным лидером является Минск — в столице в 2019-м пользователи прокачали 65,7 тыс. Тбайт.

Самая «качающая» базовая станция Беларуси находится в Бресте — в среднем ежедневно через нее проходит 1398 Гбайт. Ближайшие её конкуренты расположены в Новополоцке и Мозыре — в 2019-м они прокачивали по 1224 Гбайт в день.

Всего за прошлый год потребление мобильного интернет-трафика выросло на 53%. Это связано с активным переходом абонентов в 4G-сеть, ростом спроса на высокие скорости и популярностью «тяжёлого» контента.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Самый «прокачанный» — Гродно, а самая «качающая» базовая станция — в Бресте. МТС определил, где генерируют больше всего интернет-трафика Специалисты МТС...
 
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