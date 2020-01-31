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Ночь волков, путешествие в болотное царство и «Осенняя история». Как провести выходные в Бресте и пуще

31.01.2020 21:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные можно сводить детей на экологическую субботу в краеведческий музей или свозить их в Беловежскую пущу на «Ночь волков». А воскресным вечером выбраться на спектакль «Осенняя история» в драмтеатр.


Фото с сайта mostga.am

Что: Ночь волков

Где: Беловежская пуща

Когда: 1 февраля с 12.00

В эту субботу в Беловежской пуще пройдет трансграничный фестиваль «Ночь волков». На одной площадке ученые расскажут, чем волки похожи на нас и чем отличаются, а также каково это жить с волками. На другой — ваши детки смогут погрузиться в атмосферу лесной сказки. Будет также ночная экскурсия по волчьим следам и посиделки у костра. Программа и регистрация по ссылке.


Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Что: Экологическая суббота

Где: Брестский областной краеведческий музей

Когда: 1 февраля в 11.00

В областном краеведческом музее пройдет «Экологическая суббота» на тему «Болотное царство». Участники мероприятия узнают о водно-болотных угодьях Брестчины, их обитателях, проблемах сохранения болот, примут участие в интерактивных играх и ознакомятся с выставкой, посвященной болотам. На мероприятии можно поучаствовать в экологических конкурсах, сделать памятную фотографию.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что: Спектакль «Осенняя история»

Где: Малый зал БАТД

Когда: 2 февраля

В воскресенье в малом зале драмтеатра пройдет премьерный показ спектакля «Осенняя история». Постановка рассказывает истории трех пожилых людей, которые пытаются вернуть утраченную юность.

 
 
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В предстоящую субботу можно сводить детей на экологическую субботу в краеведческий музей или свозить их в Беловежскую пущу на «Ночь волков». А воскресным вечером...
 
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