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Ночь волков, путешествие в болотное царство и «Осенняя история». Как провести выходные в Бресте и пуще
Источник материала: Tut.by
В выходные можно сводить детей на экологическую субботу в краеведческий музей или свозить их в Беловежскую пущу на «Ночь волков». А воскресным вечером выбраться на спектакль «Осенняя история» в драмтеатр.
Что: Ночь волков
Где: Беловежская пуща
Когда: 1 февраля с 12.00
В эту субботу в Беловежской пуще пройдет трансграничный фестиваль «Ночь волков». На одной площадке ученые расскажут, чем волки похожи на нас и чем отличаются, а также каково это жить с волками. На другой — ваши детки смогут погрузиться в атмосферу лесной сказки. Будет также ночная экскурсия по волчьим следам и посиделки у костра. Программа и регистрация по
Что: Экологическая суббота
Где: Брестский областной краеведческий музей
Когда: 1 февраля в 11.00
В областном краеведческом музее пройдет «Экологическая суббота» на тему «Болотное царство». Участники мероприятия узнают о водно-болотных угодьях Брестчины, их обитателях, проблемах сохранения болот, примут участие в интерактивных играх и ознакомятся с выставкой, посвященной болотам. На мероприятии можно поучаствовать в экологических конкурсах, сделать памятную фотографию.
Что: Спектакль «Осенняя история»
Где: Малый зал БАТД
Когда: 2 февраля
В воскресенье в малом зале драмтеатра пройдет премьерный показ спектакля «Осенняя история». Постановка рассказывает истории трех пожилых людей, которые пытаются вернуть утраченную юность.
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Ночь волков, путешествие в болотное царство и «Осенняя история». Как провести выходные в Бресте и пуще
В предстоящую субботу можно сводить детей на экологическую субботу в краеведческий музей или свозить их в Беловежскую пущу на «Ночь волков». А воскресным вечером...
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