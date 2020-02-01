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Кастинг "Мисс Беларусь" в Бресте пройдет 2 февраля

01.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 2 февраля состоится областной этап национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020", сообщили БЕЛТА организаторы.

Кастинг "Мисс Беларусь" в Бресте пройдет 2 февраля

Кастинг пройдет в Брестской областной филармонии (ул.Орджоникидзе, 14). Начнется отбор претенденток в 11.00.

В конкурсе "Мисс Беларусь" могут принять участие девушки с хорошими внешними данными, имеющие гражданство Беларуси и постоянно проживающие на территории страны, в возрасте от 18 до 24 лет. Рост у красавиц должен быть не ниже 174 см, на теле не должно быть татуировок и пирсинга. Еще одно условие для участниц: они должны быть не замужем, не иметь детей. Организаторы обращают внимание, что во время кастинга девушкам запрещается пользоваться декоративной косметикой. При себе нужно иметь паспорт, резинку для волос, купальник, туфли на высоком каблуке.

Областные этапы "Мисс Беларусь" уже прошли в Гомельской и Могилевской областях, сегодня состоится кастинг в Гродно. После Бреста отборы на конкурс пройдут в Витебской (8 февраля) и Минской (9 февраля) областях. В столице кастинг состоится 15-16 февраля в Национальной школе красоты.

Национальный конкурс красоты организуют уже в двенадцатый раз. В нынешнем году его проводят телеканал ОНТ, Министерство культуры и Национальная школа красоты. Финал "Мисс Беларусь" состоится 15 мая во Дворце спорта.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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  В Бресте 2 февраля состоится областной этап национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2020", сообщили БЕЛТА организаторы. Кастинг пройдет в Брестской...
 
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