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Помпео: Америка готова обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов

01.02.2020 14:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Об этом в Минске после встречи с Александром Лукашенко заявил Госсекретарь США Майкл Помпео.

Помпео: Америка готова обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
— США хотят помочь Беларуси создать свое суверенное государство и наши производители энергоресурсов готовы обеспечивать вас необходимой нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Мы самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно — сказать нам и обратиться к нам, — заявил Помпео.

Напомним, С 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти в Беларусь из-за разногласий в цене на сырье. Минск настаивал на отмене премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. По данным «Белнефтехима», в настоящее время цена поставок нефти из РФ составляет 83% от мировой цены на нефть. Размер премии — 10 долларов за тонну.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны. Президент дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.


4 января «Белнефтехим» сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. Заявку на поставку нефти из России на новополоцкий «Нафтан» оформили компании Михаила Гуцериева — «РуссНефть» и «Нефтиса». 20 января стало известно, что Белорусская нефтяная компания (БНК) купила 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда.
 
Теги: Минск
 
 
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Американские производители готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100 процентов по конкурентным ценам. Об этом в Минске после встречи с Александром Лукашенко заявил...
 
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