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«Мы под надёжной защитой». 20 военнообязанных от Минской области пополнили подразделения войск

01.02.2020 15:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Так, подразделения войск пополнили 20 военнообязанных от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их призыв прошел накануне.

Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Причем в различных условиях: и днем, и ночью, в лесу и населенных пунктах. Им предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи.

«Мы под надёжной защитой». 20 военнообязанных от Минской области пополнили подразделения войск

«Мы под надёжной защитой». 20 военнообязанных от Минской области пополнили подразделения войск

Особое внимание уделят состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Отметим, результаты проверки проанализируют. Они будут использованы в дальнейшей подготовке армии.

«Мы под надёжной защитой». 20 военнообязанных от Минской области пополнили подразделения войск

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:
Мы сами прекрасно понимаем, что сегодня забота о Родине, забота о нашем Отечестве возлагается не только на военных, но и на наших военнообязанных, которые состоят в запасе Вооруженных Сил.

Сегодня, проводя беседу с нашими ребятами, я увидел в их глазах огонь, желание принести пользу своему государству, пройти уверенно военные сборы, что налагает определенную уверенность в том, что нас будущее впереди ждет хорошее, что мы под надежной защитой.

«Мы под надёжной защитой». 20 военнообязанных от Минской области пополнили подразделения войск

«Мы под надёжной защитой». 20 военнообязанных от Минской области пополнили подразделения войск

Добавим, в рамках проверки войск на полигоне «Брестский» прошли марши десантно-штурмового батальона. Личный состав развернул полевой лагерь, провел инженерные работы, а также замаскировал позицию. Главная задача – упражнения контрольных стрельб – выполнена на оценки «хорошо» и «отлично». В ближайшее время батальон проведет занятия по тактической, огневой подготовке и вождению боевых машин.

Люди в материале: Дмитрий Годун
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Так, подразделения войск пополнили 20 военнообязанных от Минской области, сообщили в...
 
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