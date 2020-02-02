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В Витебске местный житель выстрелил в жену и попытался скрыться
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 1 февраля в Витебске местный житель выстрелил в супругу и убежал из квартиры.
Как
На место происшествия выбывала СОГ, выясняются все детали случившегося. Отмечается, что ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия.
Осенью 2019 года в Шкловском районе мужчина ранил супругу и пытался напасть на милиционера.
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Новости Беларуси. Днём 1 февраля в Витебске местный житель выстрелил в супругу и убежал из квартиры. Как сообщает МВД Беларуси, потерпевшая была...
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