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В Витебске местный житель выстрелил в жену и попытался скрыться

02.02.2020 09:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 1 февраля в Витебске местный житель выстрелил в супругу и убежал из квартиры. 

Как сообщает МВД Беларуси, потерпевшая была госпитализирована с огнестрельным ранением. Чтобы найти подозреваемого, были задействованы все наряды городской милиции. На окраине Витебска в районе гаражного кооператива 36-летний гражданин был задержан. 

На место происшествия выбывала СОГ, выясняются все детали случившегося. Отмечается, что ранее задержанный был неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот оружия. 

Осенью 2019 года в Шкловском районе мужчина ранил супругу и пытался напасть на милиционера. 

Ранее гражданин был судим за истязание жены – подробности здесь

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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 1 февраля в Витебске местный житель выстрелил в супругу и убежал из квартиры.  Как сообщает МВД Беларуси, потерпевшая была...
 
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