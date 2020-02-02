Евгений Гинер: что касается работы Гончаренко, то у него карт-бланш

"Не должно быть так, что авторитет тренера ниже авторитета клуба. Что касается работы Виктора Гончаренко, то игра мне нравится, результат — не всегда. Надо набраться терпения. Возьмите даже "Манчестер Сити", когда пришел Гвардьола. У Гончаренко есть карт-бланш. Нельзя менять тренеров после 2-3 поражений. Надо задать вопрос себе: может, это я чем-то не обеспечил футболистов. Будет ли для меня критерием результаты весной? Критерий чего? Убрать Гончаренко? Я не собираюсь выгонять Гончаренко. У него длительный контракт", — цитирует Гинера "