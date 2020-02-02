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Евгений Гинер: что касается работы Гончаренко, то у него карт-бланш

02.02.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу белорусского наставника армейцев Виктора Гончаренко.

"Не должно быть так, что авторитет тренера ниже авторитета клуба. Что касается работы Виктора Гончаренко, то игра мне нравится, результат — не всегда. Надо набраться терпения. Возьмите даже "Манчестер Сити", когда пришел Гвардьола. У Гончаренко есть карт-бланш. Нельзя менять тренеров после 2-3 поражений. Надо задать вопрос себе: может, это я чем-то не обеспечил футболистов. Будет ли для меня критерием результаты весной? Критерий чего? Убрать Гончаренко? Я не собираюсь выгонять Гончаренко. У него длительный контракт", — цитирует Гинера "Матч ТВ".
 
 
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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу белорусского наставника армейцев Виктора Гончаренко.
 
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