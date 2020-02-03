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В Беларуси видят в Брекзите окно возможностей для сотрудничества с Великобританией

03.02.2020 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник назвал Брекзит окном возможностей для двустороннего сотрудничества. 31 января Великобритания официально покинула Европейский Союз. Переходный период продлится еще до конца года, но процесс уже не обратить вспять, пишет reform.by

«Мы рассчитываем, что выход Великобритании из ЕС может стать новым окном возможностей для укрепления сотрудничества Соединенного королевства с Беларусью. После референдума по Брекзиту немало уже сделано в плане развития политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, инвестиционных связей. На протяжении последних лет Великобритания устойчиво занимает третье место по объему экспорта беларусской продукции после России и Украины, а также второе место по объему инвестиций в экономику Беларуси. В июне прошлого года состоялось первое заседание беларусского-британского межправительственного торгового диалога. Уверен, что этот новый формат позволит поднять наше торгово-экономическое сотрудничество на принципиально новый уровень. И уверен, что наши субъекты хозяйствования смогут воспользоваться возможностями, которые открывает Брекзит для поставок на британский рынок», — заявил посол в эфире ОНТ.

Среди знаковых проектов он назвал создание в Ковентри сборочного производства беларусских электробусов. Учредительные документы нового предприятия были подписаны в ноябре прошлого года в ходе визита в Лондон премьер-министра Беларуси.

«Британские партнеры заинтересованы создать инжиниринговый центр передовых технологий в области элеткротранспорта в индустриальном парке «Великий камень». На повестке дня совместная разработка грузового коммерческого электромобиля для продвижения на рынки стран Британского содружества и ЕАЭС», — добавил Сергей Алейник.

По его словам, также есть большой потенциал сотрудничества в банковском секторе, финансовой сфере.
 
 
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Посол Беларуси в Великобритании Сергей Алейник назвал Брекзит окном возможностей для двустороннего сотрудничества. 31 января Великобритания официально покинула...
 
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