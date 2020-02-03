Уже сейчас можно сделать предзаказ нового Атласа крепости Брест-Литовск

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 февраля на платформе Ulej.by можно совершить предзаказ второй книги многотомной серии Атласа крепости Брест-Литовск.





Как в Бресте появилась крепость? Что стало со средневековым городом? Как сложились судьбы переселенных жителей? Почему крепость Брест-Литовск стала личным проектом императора? Ответы на эти и другие вопросы читатели найдут в новой книге – «Атлас крепости Брест-Литовск. Том 2: Бастионный период (1823–1876)».

О крепости написано много книг. Атлас не стал повторять уже известные факты и оставил за рамками книги обширный исторический контекст событий, описываемых в других изданиях. Исследовательская работа проходила в крупнейших военных архивах Москвы и Санкт-Петербурга. Автору-составителю Владимиру Орлову потребовалось изучить сотни первоисточников, проливающих свет на переломные моменты в описываемый период истории Брест-Литовска.

В томе о бастионном периоде Атлас затронет сложную и малоизученную тему становления крепости на месте города. История переселения жителей на новое место сложна и драматична, об этом свидетельствуют полторы тысячи страниц исследованных первичных текстовых документов. Император Николай I принимал непосредственные решения по проектированию и строительству будущей крепости, выплате компенсаций жителям, лишившимся крова. Предварительные исследования позволяют предположить, что крепость Брест-Литовск являлась чрезвычайно важным проектом для императора, столь велико было ее стратегическое значение.

Атлас преимущественно состоит из визуального материала. Более 100 архивных материалов впервые введены в научный оборот, некоторые из них в последний раз открывали почти 200 лет назад. Самый давний план крепости датируется 1807 годом. Использованная картография в Атласе позволяет отследить динамику архитектурных изменений.

Книга содержит «голоса» и цитаты тех, кто первыми предлагал идею возведения крепости: переписка высшего военного руководства и донесения, переведенные для Атласа со старофранцузского языка. Качество общих планов и чертежей отдельных строений помогут понять логику проектирования крепости. А коллекционные фотографии включают снимки строений старого Бреста, читатели увидят как выглядели монастыри в последние годы существования.





Атлас – это большой партнерский проект, объединивший крупнейшие музеи и архивы Беларуси и России. Он вовлек сообщество заинтересованных исследователей, и без поддержки коллекционеров издание было бы неполным. Особенно значимо то, что новая книга подготовлена в год тысячелетия Бреста, в истории которого до сих пор много белых пятен.

Авторский коллектив рассчитывает, что для исследователей и коллекционеров публикация Атласа станет стимулом для новых исторических поисков, а для интересующихся историей Атлас станет надежным источником знаний о городе и крепости Брест-Литовск.

Как получить Атлас?

Сделать предзаказ книги можно с 1 февраля в течении 40 дней на платформе Ulej.by. К первым пяти заказанным книгам Фонд дарит авторский календарь с иллюстрациями художников Бреста.

Сделать предзаказ можно по ссылке: https://ulej.by/project?id=1336166

Печать книги запланирована на март 2020 года.

Над Атласом работали:

Автор-составитель — Владимир Орлов, эксперт Фонда по историко-архивным исследованиям, руководитель Центра военного наследия Литвы, автор и соавтор книг «История Ковенской крепости», «Фортификация XX в. в Литве», атласа Ковенской крепости (Каунас, Литва), автор-составитель третьего тома Атласа крепости Брест-Литовск.

Научный редактор — Владимир Калинин, доктор биологических наук, автор книг и публикаций про Владивостокскую крепость, научный редактор атласа Ковенской крепости (Владивосток, Россия), третьего тома Атласа крепости Брест-Литовск.

Научный рецензент — Андрей Киштымов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Соавтор «Вялiкага гiстарычнага атласа Беларусi», 4-го тома «Беларусь у складзе Расiйскай имперыi» в 6-томной «Гiсторыi Беларусi» (Минск, Беларусь) и др.

Консультант — Александр Коркотадзе, эксперт в области истории и фортификации Брестской крепости, заведующий филиала «Музей

V форт» Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», автор публикаций и докладов по Брестской крепости (Брест, Беларусь), консультант третьего тома Атласа крепости Брест-Литовск.

Редактор — Ксения Генрих.

Издатель и стратегический партнер проекта Ассоциация менеджеров культуры (Москва).

Партнеры: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (Санкт-Петербург), Российский государственный военно-исторический архив (Москва), ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».