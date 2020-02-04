Источник материала: Виртуальный Брест

Утром, 4 февраля, примерно в 10 часов 30 минут в Малоритском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся.





Как рассказал газете « «Голас часу» инспектор отделения ГАИ Малоритского РОВД Алексей Бурштын, житель деревни Олтуш ехал на автомобиле «Форд Мондео» по автодороге Р17 из Олтуша в Малориту и на 60-м километре, на закруглении дороги, машину занесло и она съехала в мелиоративный канал, где и перевернулась.





Водитель не пострадал. Он самостоятельно выбрался на берег и позвонил спасателям, которые передали информацию и в отделение ГАИ .





Сотрудники РОЧС с помощью лебёдки вытянули автомобиль из канала. Он находится в довольно плачевном состоянии, хотя в этой ситуации, главное, что никто не пострадал из людей.