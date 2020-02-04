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В Малоритском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся
04.02.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Утром, 4 февраля, примерно в 10 часов 30 минут в Малоритском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся.
Как рассказал газете «
Водитель не пострадал. Он самостоятельно выбрался на берег и позвонил спасателям, которые передали информацию и в отделение
Сотрудники РОЧС с помощью лебёдки вытянули автомобиль из канала. Он находится в довольно плачевном состоянии, хотя в этой ситуации, главное, что никто не пострадал из людей.
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Утром, 4 февраля, примерно в 10 часов 30 минут в Малоритском районе автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся. Как рассказал газете ««Голас часу»...
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