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В Горецком районе горела баня – Фото

04.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Ночью 2 февраля горела баня в деревне Лебедево Горецкого района.

 

В Горецком районе горела баня – Фото

 

О пожаре в центр оперативного управления сообщила по телефону 64-летняя хозяйка. Когда спасатели прибыли на место, постройка горела открытым пламенем, рассказал старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС Павел Захарчук.

 

В Горецком районе горела баня – Фото

 

Бойцы, оперативно потушив огонь, спасли два сарая. Предварительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации печного отопления.

 

Валерия Дроздовская, фото РОЧС


 
 
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  Ночью 2 февраля горела баня в деревне Лебедево Горецкого района.     О пожаре в центр оперативного управления сообщила по телефону 64-летняя хозяйка. Когда...
 
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