|
В Горецком районе горела баня – Фото
04.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Ночью 2 февраля горела баня в деревне Лебедево Горецкого района.
О пожаре в центр оперативного управления сообщила по телефону 64-летняя хозяйка. Когда спасатели прибыли на место, постройка горела открытым пламенем, рассказал старший инженер ИНиП Горецкого РОЧС Павел Захарчук.
Бойцы, оперативно потушив огонь, спасли два сарая. Предварительная причина ЧП — нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Валерия Дроздовская, фото РОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью 2 февраля горела баня в деревне Лебедево Горецкого района. О пожаре в центр оперативного управления сообщила по телефону 64-летняя хозяйка. Когда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)