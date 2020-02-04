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«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

04.02.2020 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Линас Линкявичюс и Сергей Румас обсудили актуальную повестку дня. Особое внимание – торгово-экономическим отношениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

Литва входит в десятку крупнейших импортеров белорусской продукции. В нашей стране работает почти 600 компаний с литовским капиталом. Пользуясь случаем, Линас Линкявичюс передал приглашение Сергею Румасу посетить белорусско-литовский бизнес форум. Он пройдет в мае в Клайпеде. 

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов. На протяжении последних пяти лет белорусские грузы обеспечивают 30-процентную загрузку Клайпедского государственного морского порта. 

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:
Пользуясь случаем, хотел бы передать вам приглашение от моего премьера на тот форум, который вы упомянули, – в мае месяце. Если у вас найдется время, это было бы очень полезно.

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

Переговоры прошли и в белорусском МИД. Владимир Макей отметил, что наша страна готова к поиску компромисса по проблемным вопросам. В том числе – БелАЭС. В Островце готовы принять делегации европейских экспертов, которые смогут убедиться в полной безопасности атомной электростанции. Визит запланирован на март.

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

Ежегодный объем литовских инвестиций в Беларусь превышает 150 миллионов долларов.

«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Мы абсолютно настроены на обсуждение всех озабоченностей, которые будут высказаны нашими партнерами. Более того, хочу еще раз подчеркнуть, что никто не заинтересован так в безопасности этой строящейся станции как Беларусь. Мы уже прошли Чернобыльскую трагедию, знаем, что это такое. Поэтому этим вопросам уделяем самое пристальное внимание.

Люди в материале: Сергей Румас, Линас Линкявичюс, Владимир Макей
 
 
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Новости Беларуси. Линас Линкявичюс и Сергей Румас обсудили актуальную повестку дня. Особое внимание – торгово-экономическим отношениям, сообщили в программе...
 
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