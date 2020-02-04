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«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Линас Линкявичюс и Сергей Румас обсудили актуальную повестку дня. Особое внимание – торгово-экономическим отношениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Литва входит в десятку крупнейших импортеров белорусской продукции. В нашей стране работает почти 600 компаний с литовским капиталом. Пользуясь случаем, Линас Линкявичюс передал приглашение Сергею Румасу посетить белорусско-литовский бизнес форум. Он пройдет в мае в Клайпеде.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:
Переговоры прошли и в белорусском МИД. Владимир Макей отметил, что наша страна готова к поиску компромисса по проблемным вопросам. В том числе – БелАЭС. В Островце готовы принять делегации европейских экспертов, которые смогут убедиться в полной безопасности атомной электростанции. Визит запланирован на март.
Ежегодный объем литовских инвестиций в Беларусь превышает 150 миллионов долларов.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
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«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран
Новости Беларуси. Линас Линкявичюс и Сергей Румас обсудили актуальную повестку дня. Особое внимание – торгово-экономическим отношениям, сообщили в программе...
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