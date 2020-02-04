Китайская студентка БГСХА – не верьте ложным слухам

Источник материала: Горецкий вестник

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юйциань Ван, я из Китая. Сейчас проживаю в Беларуси, в городе Горки. Здесь для простоты произношения меня называют Вера. В последнее время многие белорусские друзья проявляют обеспокоенность относительно эпидемиологической ситуации в Китае и слухов о госпитализации китайских граждан в городе Горки.







Я уверена, что эта обеспокоенность носит доброжелательный характер. Все находящиеся здесь китайцы с пониманием относятся к этому. От имени всех китайских студентов БГСХА я написала это письмо, чтобы пояснить сложившуюся ситуацию с нашей стороны. Я надеюсь рассеять всеобщие опасения, получить ваше понимание.

Мы искренне благодарны Беларуси за помощь и поддержку Китая! Наши братские страны сохраняют дружеские отношения и оказывают друг другу помощь. Наша дружба крепка, как сталь. Надеюсь, она будет крепнуть и в дальнейшем.

Сейчас в Горках проживает много китайских студентов. Многие из них с момента возникновения эпидемиологической угрозы в Китае оставались учиться в Беларуси и не выезжали в Китай. Все они прошли полный медосмотр и полностью здоровы.

Однако некоторые китайские студенты выезжали на родину на китайский Новый год. Пожалуйста, поймите, что китайский Новый год — это время объединения всей семьи, и нам очень тяжело, что вместо радости нам приходится переживать такие события. Ездившие в Китай студенты отнеслись с пониманием к другим людям и согласились пройти полный осмотр на границе (включая измерение температуры, прохождение теста реактивами), а также по возвращении в академию добровольно изолировались на две недели. Сейчас они проходят медицинское наблюдение и полный медосмотр, а по достижении безопасного периода вернутся к учебе в академии.

Ни один человек не хочет болеть, мы также приложим максимальные усилия, чтобы этого не случилось. Мы надеемся, что все поймут наше настроение.

Итак, в настоящее время все китайские студенты, которые ездили в Китай, находятся в изоляторе, что вовсе не означает, что они больны, пожалуйста, не нужно пугаться. Чтобы исключить всеобщие опасения, студенты, не будучи больными, согласились добровольно изолироваться!

Другие китайцы, которые не выезжали из Беларуси, продолжают вести нормальную жизнь и учебу, они все здоровы. Пожалуйста, не нужно избегать контакта с ними, не позволяйте ложным слухам влиять на нашу дружбу. Спасибо вам, дорогие друзья!

С целью обеспечения всеобщего здоровья и устранения поводов для беспокойства местная администрация, академия и больница приняли очень правильное решение, и мы, китайцы, также добровольно предприняли меры, активно содействуя коллективной работе. Пожалуйста, поверьте нам! Мы желаем, чтобы все люди оставались здоровыми!

Мы любим Беларусь, любим эту землю, на которой мы сейчас учимся и живем. Любим добрый, сердечный, гостеприимный белорусский народ.

Надеемся, вы не будете беспокоиться и сохраните правильное, разумное отношение к этой проблеме. Надеемся, что эпидемия в Китае как можно скорее закончится. Желаем мира во всем мире, всем народам мира — здоровья, благополучия, счастья!

Юйциань Ван, представитель китайских студентов в Горках