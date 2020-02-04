Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm открывает свой IX сезон

4 февраля в кинотеатре VOKA cinema состоялось открытие девятого Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. В этом году событие пройдет под слоганом «Сезон (не)обычных историй». Фестиваль проводится компанией A1 при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь.

Как и в предыдущих сезонах, участники конкурсной программы могут сами выбрать тему и жанр своих работ. Также не будет жанровых номинаций. Обязательных критериев, которым должны соответствовать конкурсные работы, всего два:

съемка на камеру мобильного устройства; длительность видео: общая продолжительность фильма не более 10 минут.

«В этом году мы решили предоставить участникам фестиваля VOKA Smartfilm максимальную свободу выбора – чтобы в итоге увидеть и показать нашим зрителям по-настоящему интересные, необычные, непохожие друг на друга конкурсные работы. Авторы смогут сами решать, что им ближе: увидеть необычное в обыденном или придумать свой собственный сюжет, смоделировать реальность или зафиксировать ее. В этой свободе творческого поиска, на наш взгляд, отражена вся уникальность мобильного кино. И мы надеемся, что воспользоваться такой возможностью будет интересно участникам из самых разных стран», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.

Заявки на участие VOKA Smartfilm будут приниматься с 5 февраля по 21 марта.

Профессиональное жюри определит обладателей статуэток за первое, второе и третье место фестиваля VOKA Smartfilm. Ценными призами для них станут различные модели смартфонов. А лучший фильм-участник конкурсной программы будет удостоен Гран-при фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Его автор получит денежный приз в размере 3000 рублей.

В состав профессионального жюри, которое будет оценивать конкурсные работы, вошли сразу семь экспертов в области кино. Это киновед, директор программы игрового кино фестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, координатор Национального конкурса фестиваля «Лiстапад» Николай Лавренюк, директор кинофестиваля Паўночнае ззянне» Ольга Чайковская, продюсер Леонид Калитеня, кинокритик и журналист Тарас Тарналицкий, а также режиссер Анастасия Мирошниченко.

В новом сезоне фестиваль VOKA Smartfilm продолжит заложенную ранее традицию: параллельно с профессионалами участников фильмы-участники будет оценивать также и народное жюри под руководством сценариста и режиссера Влады Сеньковой. Cостав народного жюри VOKA Smartfilm будет определен по результатам кинотеста, пройти который может любой желающий.

В девятом сезоне фестиваля VOKA Smartfilm запланирована серия мастер-классов. Также частью программы фестиваля станут специальные кинопоказы. Один из них состоится в VOKA Cinema 14 февраля и будет приурочен ко Дню всех влюбленных.

Итоги VOKA Smartfilm будут подведены 16 апреля 2020 года. Все это время следить за ходом фестиваля можно будет на официальном сайте www.smartfilm.by , а также в специальном разделе видеосервиса VOKA. Здесь будут размещаться подборки фильмов, имеющих отношение к теме фестиваля в этом году, архив трансляций с мастер-классов и другая актуальная информация. Кроме того, посетители сайта и пользователи VOKA смогут первыми увидеть работы, которые войдут в шорт-лист фестиваля.

Подать заявку на участие в VOKA Smartfilm, зарегистрироваться на мероприятия фестивальной программы, пройти кинотест для отбора в состав народного жюри и следить за обновлениями информации о новом сезоне фестиваля можно на его официальном сайте.