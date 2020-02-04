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Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm открывает свой IX сезон
Источник материала: БДГ
4 февраля в кинотеатре VOKA cinema состоялось открытие девятого Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. В этом году событие пройдет под слоганом «Сезон (не)обычных историй». Фестиваль проводится компанией A1 при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь.
Как и в предыдущих сезонах, участники конкурсной программы могут сами выбрать тему и жанр своих работ. Также не будет жанровых номинаций. Обязательных критериев, которым должны соответствовать конкурсные работы, всего два:
«В этом году мы решили предоставить участникам фестиваля VOKA Smartfilm максимальную свободу выбора – чтобы в итоге увидеть и показать нашим зрителям по-настоящему интересные, необычные, непохожие друг на друга конкурсные работы. Авторы смогут сами решать, что им ближе: увидеть необычное в обыденном или придумать свой собственный сюжет, смоделировать реальность или зафиксировать ее. В этой свободе творческого поиска, на наш взгляд, отражена вся уникальность мобильного кино. И мы надеемся, что воспользоваться такой возможностью будет интересно участникам из самых разных стран», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по цифровым платформам и контенту Антон Бладик.
Заявки на участие VOKA Smartfilm будут приниматься с 5 февраля по 21 марта.
Профессиональное жюри определит обладателей статуэток за первое, второе и третье место фестиваля VOKA Smartfilm. Ценными призами для них станут различные модели смартфонов. А лучший фильм-участник конкурсной программы будет удостоен Гран-при фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Его автор получит денежный приз в размере 3000 рублей.
В состав профессионального жюри, которое будет оценивать конкурсные работы, вошли сразу семь экспертов в области кино. Это киновед, директор программы игрового кино фестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, координатор Национального конкурса фестиваля «Лiстапад» Николай Лавренюк, директор кинофестиваля Паўночнае ззянне» Ольга Чайковская, продюсер Леонид Калитеня, кинокритик и журналист Тарас Тарналицкий, а также режиссер Анастасия Мирошниченко.
В новом сезоне фестиваль VOKA Smartfilm продолжит заложенную ранее традицию: параллельно с профессионалами участников фильмы-участники будет оценивать также и народное жюри под руководством сценариста и режиссера Влады Сеньковой. Cостав народного жюри VOKA Smartfilm будет определен по результатам кинотеста, пройти который может любой желающий.
В девятом сезоне фестиваля VOKA Smartfilm запланирована серия мастер-классов. Также частью программы фестиваля станут специальные кинопоказы. Один из них состоится в VOKA Cinema 14 февраля и будет приурочен ко Дню всех влюбленных.
Итоги VOKA Smartfilm будут подведены 16 апреля 2020 года. Все это время следить за ходом фестиваля можно будет на официальном сайте
Подать заявку на участие в VOKA Smartfilm, зарегистрироваться на мероприятия фестивальной программы, пройти кинотест для отбора в состав народного жюри и следить за обновлениями информации о новом сезоне фестиваля можно на его официальном сайте.
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4 февраля в кинотеатре VOKA cinema состоялось открытие девятого Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. В этом году событие пройдет под слоганом «Сезон...
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