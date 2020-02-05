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Чего опасаются иностранные инвесторы в Беларуси?

05.02.2020 00:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Чего опасаются иностранные инвесторы в Беларуси?

Несмотря на то, что имидж Беларуси постепенно улучшается, у нас очень узкий круг традиционных иностранных инвесторов. Да и новых стран, готовых инвестировать в Беларусь, очень мало.

Сегодня прямые иностранные инвестиции в мире падают, как в развитых, так и развивающихся странах, сослалась на свежий отчет по инвестициям Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) глава Представительства Международной финансовой корпорации Ольга Щербина. По ее словам, лишь один регион (Transition economies по классификации UNCTAD), куда входит постсоветские страны, в том числе и Беларусь, показывает гигантский рост инвестиций до 65% по отношению к 2018 году.

«То, что мы находимся там, где есть рост ПИИ – это хорошая новость. Плохая же новость в том, что в общем объеме инвестиций, приходящихся на данный регион, наши настолько маленькие, а конкуренция очень высокая, что Беларуси, чтобы получить маленький кусочек от большого пирога, нужно много напрягаться», – отметила глава Представительства МФК на семинаре BEROC, посвященном структурным вызовам роста экономики.

Преимущества

На решение инвестора, приходить в ту или иную страну, всегда влияет множество факторов. По результатам исследования Всемирного банка, в ходе которого были опрошены различные инвесторы, среди преимуществ Беларуси были названы ее географическое положение, доступ, цена и качество коммунальных услуг, обеспеченность логистической инфраструктурой.

Кроме этого, привлекает инвесторов к нам и низкая стоимость как квалифицированной так и неквалифицированной рабочей силы, технические и инженерные навыки специалистов, размер и потенциал рынка в связке с ЕАЭС.

«У Беларуси есть положительная история инвестиций, повторные сделки. Кроме прочего, меняется в лучшую сторону имидж страны. В авторитетных зарубежных СМИ Беларусь сегодня называют либо ИТ-гаванью либо Силиконовой долиной Восточной Европы», – сказала эксперт.

Недостатки

«А вот к основным сложностям респонденты отнесли конкуренцию частного инвестора с госсектором. На это как на основную проблему указало 54% инвесторов», – рассказала Щербина.

В том числе инвесторы обеспокоены в Беларуси доступом к финансированию, а также качеством и реализацией законов нормативно-правовых актов (не прописаны нормы, защищающие права инвесторов).

«В свою очередь инвесторы выделили два вида навыков, с которыми они имеют проблемы в нашей стране, – это низкий уровень знаний иностранных языков и навыков критического мышления, принятия решений и т.п.», – отметила глава Представительства МФК.

Есть и другие существенные недостатки.

Например, с 2015 года в стране закрывается больше организаций с иностранным капиталом, чем открывается. К тому же нет притока новых инвесторов.

«К недостаткам я бы причислила и узкий круг иностранных инвесторов, то есть мало новых стран, которые сморят в нашу сторону с точки зрения инвестиций», – сказала Ольга Щербина.

Среди минусов также завышенные требования по объему инвестиций и по условиям, длительность проработки проектов.

«Некоторые инвестиционные решения принимаются по 7 лет, – добавила эксперт. – Опять же у нас любят выдвигать дополнительные условия инвесторам то в виде рабочих мест, то просят дать определенную зарплату, поставить новую линию и т.д.».

«Иногда в целом непонятно, чего мы все-таки хотим от инвестора: только денег или ноу-хау, технологий, его рынки сбыта, его знания, как работать на этих рынках. Чаще всего, исходя из опыта общения с белорусскими предприятиями, могу сказать, что они хотят только денег, самодовольно считая, что со всем остальным мы справимся сами», – заключила Щербина.

Ну и конечно, любой инвестор, думая, заходить ли в Беларусь, обязательно учитывает и анализирует все риски, подчеркнула Щербина. А риски у нас тоже существенные.

В первую очередь, макроэкономические (спад ВВП, спад платежеспособности), страновые и политические (истории с национализацией, расторжение в одностороннем порядке инвестиционных договоров, аресты бизнесменов), отраслевые риски, риски компаний и проектов.

 
Теги: Новости
 
 
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