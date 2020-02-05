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В СЭЗ "Витебск" с участием российского инвестора создадут производство жестяных банок

05.02.2020 12:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В СЭЗ "Витебск" зарегистрирован первый в 2020 году резидент с проектом по созданию экспортно ориентированного производства жестяных банок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Проект будет реализовывать ООО "БелБанка", созданная с участием российского инвестора. Он предусматривает реконструкцию и модернизацию производственных помещений на окраине областного центра и на площадке ОАО "Витязь", а также приобретение двух линий по выпуску жестяных банок для промышленного консервирования пищевой продукции. Приступить к производственной деятельности предполагается в 2021 году. Причем сырье (белая жесть) будет приобретаться на Миорском металлопрокатном заводе, запуск которого запланирован на второй квартал 2021 года. До этого момента тонколистовая луженая сталь будет поставляться из стран ЕС.

Первоначально ООО "БелБанка" займется выпуском цельнотянутых банок, у которых дно и боковая поверхность представляют единое целое, прикатывается только крышка. На втором этапе компания займется выпуском сборных изделий, состоящих из трех частей (дно, корпус и крышка). При выходе завода на полную мощность объем производства планируется удвоить, продукцию планируют полностью отгружать на внешние рынки. Проект предполагает организацию не менее 10 рабочих мест.

Всего резидентами СЭЗ "Витебск" зарегистрировано 50 предприятий с участием инвесторов из 13 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии, Литвы. Территория СЭЗ состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке.
 
Теги: Витебск
 
 
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В СЭЗ "Витебск" зарегистрирован первый в 2020 году резидент с проектом по созданию экспортно ориентированного производства жестяных банок, сообщили...
 
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