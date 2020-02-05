«Напомнить их функцию»: для учителей создадут этический кодекс

Источник материала: Вороновская газета





По словам министра образования, любая форма насилия в отношении ребенка недопустима, а учителя должны себя сдерживать.

Этический кодекс педагога будет опубликовал для обсуждения в ближайшее время, заявил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко. Громкий скандал произошел в январе в одной из гомельских школ: в результате конфликта педагог нанес травму ребенку — у ученика оказалось повреждено ухо.

«Мы разработали этический кодекс педагога. Это документ, который в ближайшее время будет опубликован для обсуждения», – заявил Карпенко журналистам в среду.

По словам министра, подобные случаи «в очередной раз говорят нам о том, что надо некоторым педагогам напомнить их функцию, которая связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и воспитательную функцию, и вообще влияние личности педагога на образовательный процесс».

Дал совет министр образования и родителям, дети которых оказываются в подобных ситуациях.

«Родители должны обращаться в администрацию школы. Школа должна реагировать. Ну это то, что и было в принципе: родители обратились, соответствующая реакция есть, проводится служебное расследование», – добавил Карпенко.

По словам министра, соответствующие меры после ситуации приняты.

«Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые, возможно, есть у конкретного педагога. И давайте скажем откровенно: я сторонник того, чтобы никаких не было форм насилия над ребенком, будь то психологическое, словесное или еще какое-либо», – отметил он.

Министр подчеркнул, что алгоритмы для любых ситуаций выработаны.

«И надо себя сдерживать, на то ты и педагог», – заключил министр.

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