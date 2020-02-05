ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Напомнить их функцию»: для учителей создадут этический кодекс

05.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Напомнить их функцию»: для учителей создадут этический кодекс

По словам министра образования, любая форма насилия в отношении ребенка недопустима, а учителя должны себя сдерживать.

Этический кодекс педагога будет опубликовал для обсуждения в ближайшее время, заявил журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

Громкий скандал произошел в январе в одной из гомельских школ: в результате конфликта педагог нанес травму ребенку — у ученика оказалось повреждено ухо.

«Мы разработали этический кодекс педагога. Это документ, который в ближайшее время будет опубликован для обсуждения», – заявил Карпенко журналистам в среду.

По словам министра, подобные случаи «в очередной раз говорят нам о том, что надо некоторым педагогам напомнить их функцию, которая связана не только с преподаванием того или иного предмета, но и воспитательную функцию, и вообще влияние личности педагога на образовательный процесс».

Дал совет министр образования и родителям, дети которых оказываются в подобных ситуациях.

«Родители должны обращаться в администрацию школы. Школа должна реагировать. Ну это то, что и было в принципе: родители обратились, соответствующая реакция есть, проводится служебное расследование», – добавил Карпенко.

По словам министра, соответствующие меры после ситуации приняты.

«Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые, возможно, есть у конкретного педагога. И давайте скажем откровенно: я сторонник того, чтобы никаких не было форм насилия над ребенком, будь то психологическое, словесное или еще какое-либо», – отметил он.

Министр подчеркнул, что алгоритмы для любых ситуаций выработаны.

«И надо себя сдерживать, на то ты и педагог», – заключил министр.

https://sputnik.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам министра образования, любая форма насилия в отношении ребенка недопустима, а учителя должны себя сдерживать. Этический кодекс педагога будет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полацкія памежнікі каля мяжы з Латвіяй захапілі беспілотнік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика