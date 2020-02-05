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Транспортная инспекция рекомендует пользователям платных автодорог незамедлительно сообщать о потере или краже бортового устройства

05.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Транспортная инспекция рекомендует пользователям платных автодорог незамедлительно сообщать о потере или краже бортового устройства
Бортовое устройство, или устройство электронной оплаты, – это небольшой прибор, который устанавливается в транспортном средстве и позволяет пользоваться системой BelToll. Сообщил корреспонденту pinsknews.by начальник регионального отдела контроля на платных дорогах в Пинске Сергей Солоснюк.

Благодаря ему оплата за пользование платной дорогой списывается автоматически, когда транспортное средство проезжает под специальными станциями сбора платы, расположенными над проезжей частью. Бортовое устройство можно будет получить в пунктах обслуживания клиентов после осуществления регистрации и внесения установленного залогового платежа.

Бортовое устройство легко устанавливается на внутреннюю часть лобового стекла и не требует подключения к источнику питания в автомобиле. Подробную информацию по установке вы найдете в руководстве пользователя на beltoll.by.

Перед выездом на платную дорогу водители транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн (кроме автобусов) обязаны установить на бортовом устройстве фактическое количество осей. Водитель несет ответственность за корректное указание количества осей автомобиля!

При прохождении через станцию оплаты звучат следующие звуковые сигналы:

  • 1 звуковой сигнал — операция по оплате проведена успешно;
  • 2 звуковых сигнала — операция по оплате проведена успешно, но аккумулятор имеет низкий уровень заряда или баланс счета БУ почти израсходован/низкий. Отправьтесь в распределительный пункт. Если баланс счета БУ почти израсходован/низкий (применимо только для счетов с предоплатой), пополните счет;
  • 4 звуковых сигнала — операция по оплате НЕ проведена. Отправьтесь в распределительный пункт;
  • звуковой сигнал отсутствует — операция по оплате НЕ проведена. Отправьтесь в распределительный пункт.

О потере или краже бортового устройства следует незамедлительно сообщить на инфолинию или обратиться в ближайший пункт обслуживания клиентов. Бортовое устройство будет заблокировано, чтобы избежать возможности его дальнейшего использования. Чтобы получить новое бортовое устройство, пользователь должен заново внести залог. Залог за утерянное или украденное устройство не возвращается.

В бортовом устройстве хранится различная информация о ТС для его идентификации. Помимо прочего, эта информация содержит данные о регистрационном знаке ТС, количестве осей и уникальный номер учетной записи. В случае изменения этой информации во избежание формирования нарушений порядка оплаты за проезд необходимо обратиться в пункт обслуживания, закрыть текущий договор и заключить договор на новый регистрационный знак.
После возврата исправного бортового устройства в любой пункт обслуживания BelToll при отсутствии задолженности по платежам, пользователю будет возвращен залог.

Залог не возвращается, если:

  • бортовое устройство повреждено;
  • на бортовом устройстве есть посторонние надписи и наклейки;
  • бортовое устройство числится в списке пропавших или украденных;
  • с момента последней операции в системе BelToll прошло три года;
  • бортовое устройство заблокировано оператором.
 
 
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