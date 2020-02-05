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Солодуха перенес операцию
Источник материала: Партизан
Певцу сделали операцию на голосовых связках
Заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха перенес операцию на голосовых свзяках, об этом он сообщил в своем
" Операция на голосовых связках прошла успешно! Всему медперсоналу на Сухой 8 огромное спасибо!!! Всегда ваш А.С. Отдельное спасибо Жанне Григорьевне, Николаю Ивановичу, Наталье Сергеевне!", - написал Солодуха.
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Певцу сделали операцию на голосовых связках
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