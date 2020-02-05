Александр Солодуха перенес операцию на голосовых свзяках, об этом он сообщил в своем Instagram. Заслуженный артист Беларусиперенес операцию на голосовых свзяках, об этом он сообщил в своем





" Операция на голосовых связках прошла успешно! Всему медперсоналу на Сухой 8 огромное спасибо!!! Всегда ваш А.С. Отдельное спасибо Жанне Григорьевне, Николаю Ивановичу, Наталье Сергеевне!", - написал Солодуха.















