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В центре Бреста появился тематический плакат «Уголок пожеланий на Советской, Брест»

07.02.2020 11:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Идея появления баннера возникла, как ни странно, из-за вандализма. Накануне празднования 1000-летия в центре города рекламное агентство полного цикла «Рекламная кухня» разместило декоративный баннер. На нем стали появляться не очень красивые рисунки и надписи, ярко демонстрирующие «культуру» авторов. А почему надписи в публичных местах должны оставлять только хулиганы? Почему брестчанам не поделиться хорошими мыслями и добрыми пожеланиями?

В центре Бреста появился тематический плакат «Уголок пожеланий на Советской, Брест»

Первый баннер появился в дни празднования 1000-летия города. На нем жители и гости города оставили множество прекрасных слов любви Бресту. Но и тут не обошлось без хулиганства. Поэтому рекламным агентством полного цикла «Рекламная кухня» и порталом «Медиабрест» было принято решение продолжить акцию, но уже с видеонаблюдением.

В минувшем месяце появился баннер, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого которому 25 января 2020 года исполнилось бы 82 года. А следующий плакат посвящен Дню святого Валентина.

Признаться в любви можно будет, написав собственное послание в «Уголке пожеланий на Советской, Брест». Как и обещали, заранее рассказываем вам новости баннера с пожеланиями и мыслями горожан на центральной пешеходной улице. В канун Дня влюбленных «Медиабрест» совместно с рекламным агентством полного цикла "Рекламная кухня" дарит брестчанам возможность рассказать или даже прокричать о своих чувствах так, чтобы услышал и увидел весь город.

Любовь – волшебное чувство! И часто хочется поведать о нем не только второй половинке, но и всему миру. Стандартные валентинки – в прошлом, а писать признания на асфальте под окнами уже не модно… А вот идея гулять с любимой по Советской и «случайно» взглянуть на баннер «Уголка пожеланий на Советской, Брест», где она прочтет о ваших любовных чувствах – вполне креативно.

Приходите! И не забудьте взять маркер!

 
Теги: Брест
 
 
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