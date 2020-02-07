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ЧС на предприятиях

07.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Первый месяц нового года для ряда предприятий Дзержинского района прошёл не без происшествий.

Так 22.01.2020 на территории предприятия ОДО «Арнимек», расположенного в аг. Томковичах в помещении котельной произошёл пожар.

По прибытию подразделений МЧС было установлено, что происходит горение внутри котельной. Пострадавших нет. В настоящий момент причина пожара устанавливается.

Стихия не обошла стороной и Фанипольское предприятие

ООО «Белметизделие» на территории которого, 24.01.2020 в помещении компрессорной случился пожар. К счатью по условиям эксплуатации это закрытое помещение, поэтому в результате произошедшего никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Чтобы минимизировать данные случаи в дальнейшем Дзержинский РОЧС настоятельно рекомендует всем предприятиям уделять должное внимание уровню пожарной безопасности, нацелить своих работников на саблюдение правил пожарной безопасности на рабочем месте, ведь, как показала практика, в большинстве случаев пожары на предприятиях происходят из-за пренебрежения работниками элементарных правил пожарной безопасности.






 
 
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Первый месяц нового года для ряда предприятий Дзержинского района прошёл не без происшествий.
 
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