Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой в 2019 году была ниже средней зарплаты

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в 2019 году средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой была ниже средней зарплаты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.





По отчетным данным за прошлый год, средняя цена квадратного метра жилья с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков) составила Br926 при заданном параметре Br1020, при этом среднемесячная заработная плата по республике за этот период была Br1090,9. Таким образом, обеспечено превышение среднемесячной зарплаты по стране над стоимостью одного квадратного метра жилья с господдержкой, а коэффициент соотношения этих показателей за 2019 год составил 0,85, отметили в ведомстве.

Всего в прошлом году в Беларуси было построено 4061,95 тыс. кв.м жилья за счет всех источников финансирования, или 101,5% к годовому заданию. С использованием государственной поддержки построено 1165 тыс. кв.м жилья (109,9% к годовому заданию).

Также в пресс-службе Минстройархитектуры сообщили, что более 10,3 тыс. квартир было построено в прошлом году для многодетных семей, 246 семей улучшили жилищные условия путем покупки жилья и 118 семей - путем реконструкции.