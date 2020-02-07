Источник материала: Газета Авангард

В Бобруйске прошел IV Республиканский конкурс танцевального искусства «M&Dance». На сцене Могилёвского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича выступили 895 юных танцоров. В конкурсе приняли участие коллективы, дуэты и сольные участники со всей Беларуси. Буда-Кошелевский район на десятичасовом танцевальном марафоне представили учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества.





Члены жюри, в состав которого вошли преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусства, оценивали участников по всей строгости, но не могли скрыть эмоций от просмотра конкурсных номеров образцового ансамбля.

По итогам конкурса учащиеся образцового ансамля танца «Мілавіца» удостоены шести дипломов I степени и диплома за самый яркий номер. Педагогу, Кабаевой Людмиле Александровне, вручена благодарность за высокий уровень подготовки участников ансамбля к республиканскому конкурсу и диплом за лучшую постановку хореографических номеров.