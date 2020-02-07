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Учащиеся образцового ансамля танца «Мілавіца» удостоены шести дипломов I степени и диплома за самый яркий номер

07.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Бобруйске прошел IV Республиканский конкурс танцевального искусства «M&Dance». На сцене Могилёвского областного театра драмы и комедии имени В. И. Дунина-Марцинкевича выступили 895 юных танцоров. В конкурсе приняли участие коллективы, дуэты и сольные участники со всей Беларуси.  Буда-Кошелевский район на десятичасовом танцевальном марафоне представили учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества.

Учащиеся образцового ансамля танца «Мілавіца» удостоены шести дипломов I степени и диплома за самый яркий номер

Члены жюри, в состав которого вошли преподаватели Белорусского государственного университета культуры и искусства, оценивали участников по всей строгости, но не могли скрыть эмоций от просмотра конкурсных номеров образцового ансамбля.

По итогам конкурса учащиеся образцового ансамля танца «Мілавіца» удостоены шести дипломов I  степени и диплома за самый яркий номер. Педагогу, Кабаевой Людмиле Александровне, вручена благодарность за высокий уровень подготовки участников ансамбля к республиканскому конкурсу и диплом за лучшую постановку хореографических номеров.

 
 
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В Бобруйске прошел IV Республиканский конкурс танцевального искусства «M&Dance». На сцене Могилёвского областного театра драмы и комедии имени В. И....
 
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