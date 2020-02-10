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Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

10.02.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже в ближайшее время начнется длинный период праздников. День всех влюбленных, затем День защитника Отечества и в завершение, как вишенка на торте, Международный женский день. Все это, конечно, сопровождается подарками и поздравлениями. Да только что же дарить на эти праздники? В этот раз найти ответ было не так и сложно!

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Современные люди любят практичные подарки, которые долгое время будут нужными. Нет смысла дарить вазу тому, кто не любит цветы. Нелепо будет выглядеть и подарочный сертификат в автосервис, врученный велосипедисту.

К счастью, есть универсальные подарки, которые пригодятся каждому. Хорошая бытовая техника - вот наш выбор! Ведь она понравится и пригодится как владельцам частных домов, так и жителям квартир.

(Не)копеечный подарок

Особенно сейчас, когда Керхер-центр в Бресте проводит акцию, в рамках которой дарит своим покупателям электровеник всего за 1 копейку (если сумма чека при покупке составляет более 600 руб.). Также посетители Керхер-центра могут получить фирменный зонт за 1 копейку (если сумма чека находится в пределах от 300 до 600 руб.).

А что представляет из себя электровеник?

По сути, это идеальный аппарат для промежуточной уборки твердых напольных покрытий и ковролина. Ему не нужны провода и розетки, потому что он работает на аккумуляторе. Компактные размеры и адаптивная система очистки обеспечивают отличный результат уборки.

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Также электровеник оказывается готов к использованию намного быстрее, чем пылесос. А поворотный шарнир позволяет ему быть маневренным и попадать почти в любые пространства под столами, стульями и другой мебелью, а также эффективно убирать до самой стены. И включается он автоматически, при взятии в руки.

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Основные преимущества:

Адаптивная система очистки
Автоматическое определение оптимального режима уборки для конкретного покрытия позволяет надежно устранять грязь на твердых и ковровых напольных покрытиях.

Контейнер для мусора легко вынимается и вставляется обратно
Отсутствует контакт с мусором.

Поворотный шарнир
А также удобная регулируемая рукоятка добавляют маневренности при уборке между стульями и под мебелью.

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

А мне это нужно?

Возможно, именно такой вопрос возник у вас сейчас. А почему бы и нет? Продукция Керхер уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке бытовой техники для дома и сада. Длительная гарантия, хорошее качество сборки, проверенный бренд, приближающиеся праздники - все это мотивирует к покупке Karcher. А тем более, если в придачу к этому можно получить бесплатный бонус. Учитывая, что цена на него в обычное время составляет 198 руб.

Что выбрать?

Мы сделали небольшую подборку популярных товаров, покупка которых гарантированно позволит получить бонус.

МИНИМОЙКА K 5 COMPACT RELAUNCH + электровеник

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher
Отличный подарок для настоящего мужчины на 23 февраля. Теперь содержать в чистоте всё и всегда станет намного легче: любимая машина, фасад дома, садовые дорожки - вот основная цель данного аппарата.

Минимойка K 5 Compact Relaunch – это обновленная версия одного из бестселлеров в течении многих лет на рынке Беларуси. Новая конструкция аппарата позволяет использовать минимойку в вертикальном либо горизонтальном положении, а новая система хранения шланга позволяет аккуратно хранить рукав высокого давления непосредственно на корпусе. Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) – все это эффективно сочетается в данной модели с очень компактными габаритами.

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.

Цена: 738 руб. (+ экономия 198 руб. благодаря электровенику в подарок)

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА KARCHER FC 5 – отличный подарок для всей семьи

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher
Пылесос для влажной уборки FC 5 – это уникальный аппарат, который, наконец, позволит Вам объединить два процесса – уборку пылесосом и мытье пола – в один.

Благодаря функции 2-в-1 аппарат Karcher FC 5 позволит вам быстро и тщательно произвести влажную уборку и собрать мусор с твердых напольных покрытий за один проход. Нет необходимости предварительно пылесосить – мытье полов никогда не было таким простым, быстрым и тщательным.

Вращающиеся роликовые щетки непрерывно увлажняются чистой водой, собирают грязь, в то время как грязная вода непрерывно всасывается из роликов. Эта практичная функция самоочистки обеспечивает постоянную чистоту и готовность роликовых щеток к работе.

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Аппарат для влажной уборки пола предлагает еще более убедительные аргументы: по сравнению с обычными методами, FC 5 использует до 85% меньше воды, обеспечивая при этом значительно лучшие результаты очистки. FC 5 можно использовать на всех стандартных твердых напольных покрытиях: деревянных, каменных или пластиковых.

Цена: 423 руб. (+ фирменный зонтик в подарок)

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС VC 5 CORDLESS + подарок

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher
Инновационный беспроводной пылесос VC 5 Cordless, способный работать до 40 минут от одного заряда аккумулятора, гарантирует исключительно комфортную уборку и занимает минимум места при хранении. Данная модель будет просто незаменим во время уборки небольших площадей.

Его достоинством является очень прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией подошвы и гибкого соединения, которая была разработана специально для данной модели. Она обеспечивает максимальную мощность чистки при малом потреблении электроэнергии.

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Помимо этого модель оснащена специальной колбой для сбора пыли. Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтр-мешков.

Цена: 696,00 руб. (+ экономия 198 руб. благодаря электровенику в подарок)

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Где купить?


Конечно, это всего лишь ТОП-3 популярных товаров. Со всей техникой Керхер можно ознакомиться на официальном сайте. А забрать подарки (и другие покупки) от Karcher можно в Керхер-центре нашего города.

Срок действия акции: 10 февраля - 15 марта

Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281

Телефон: (8 0162) 491 777, +375 (44) 501 30 30 (Велком)

Сайт: karchershop.by

Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00

Добро пожаловать!

Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

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Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

*на правах рекламы
ИООО «Керхер»
УНП 191767802

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  Уже в ближайшее время начнется длинный период праздников. День всех влюбленных, затем День защитника Отечества и в завершение, как вишенка на торте,...
 
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