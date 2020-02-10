Электровеник за одну копейку! Достойная акция к предстоящим праздникам от Karcher

Источник материала: Виртуальный Брест

Уже в ближайшее время начнется длинный период праздников. День всех влюбленных, затем День защитника Отечества и в завершение, как вишенка на торте, Международный женский день. Все это, конечно, сопровождается подарками и поздравлениями. Да только что же дарить на эти праздники? В этот раз найти ответ было не так и сложно!





Современные люди любят практичные подарки, которые долгое время будут нужными. Нет смысла дарить вазу тому, кто не любит цветы. Нелепо будет выглядеть и подарочный сертификат в автосервис, врученный велосипедисту.

К счастью, есть универсальные подарки, которые пригодятся каждому. Хорошая бытовая техника - вот наш выбор! Ведь она понравится и пригодится как владельцам частных домов, так и жителям квартир.

(Не)копеечный подарок

Особенно сейчас, когда Керхер-центр в Бресте проводит акцию, в рамках которой дарит своим покупателям электровеник всего за 1 копейку (если сумма чека при покупке составляет более 600 руб.). Также посетители Керхер-центра могут получить фирменный зонт за 1 копейку (если сумма чека находится в пределах от 300 до 600 руб.).

А что представляет из себя электровеник?

По сути, это идеальный аппарат для промежуточной уборки твердых напольных покрытий и ковролина. Ему не нужны провода и розетки, потому что он работает на аккумуляторе. Компактные размеры и адаптивная система очистки обеспечивают отличный результат уборки.





Также электровеник оказывается готов к использованию намного быстрее, чем пылесос. А поворотный шарнир позволяет ему быть маневренным и попадать почти в любые пространства под столами, стульями и другой мебелью, а также эффективно убирать до самой стены. И включается он автоматически, при взятии в руки.





Основные преимущества:

Адаптивная система очистки

Автоматическое определение оптимального режима уборки для конкретного покрытия позволяет надежно устранять грязь на твердых и ковровых напольных покрытиях.

Контейнер для мусора легко вынимается и вставляется обратно

Отсутствует контакт с мусором.

Поворотный шарнир

А также удобная регулируемая рукоятка добавляют маневренности при уборке между стульями и под мебелью.

А мне это нужно?

Возможно, именно такой вопрос возник у вас сейчас. А почему бы и нет? Продукция Керхер уже много лет занимает лидирующие позиции на рынке бытовой техники для дома и сада. Длительная гарантия, хорошее качество сборки, проверенный бренд, приближающиеся праздники - все это мотивирует к покупке Karcher. А тем более, если в придачу к этому можно получить бесплатный бонус. Учитывая, что цена на него в обычное время составляет 198 руб.

Что выбрать?

Мы сделали небольшую подборку популярных товаров, покупка которых гарантированно позволит получить бонус.

МИНИМОЙКА K 5 COMPACT RELAUNCH + электровеник



Отличный подарок для настоящего мужчины на 23 февраля. Теперь содержать в чистоте всё и всегда станет намного легче: любимая машина, фасад дома, садовые дорожки - вот основная цель данного аппарата.

Минимойка K 5 Compact Relaunch – это обновленная версия одного из бестселлеров в течении многих лет на рынке Беларуси. Новая конструкция аппарата позволяет использовать минимойку в вертикальном либо горизонтальном положении, а новая система хранения шланга позволяет аккуратно хранить рукав высокого давления непосредственно на корпусе. Высокая производительность, мощное давление, надежность (благодаря алюминиевой помпе) – все это эффективно сочетается в данной модели с очень компактными габаритами.





Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8 м шланга высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.

Цена: 738 руб. (+ экономия 198 руб. благодаря электровенику в подарок)

ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА KARCHER FC 5 – отличный подарок для всей семьи



Пылесос для влажной уборки FC 5 – это уникальный аппарат, который, наконец, позволит Вам объединить два процесса – уборку пылесосом и мытье пола – в один.

Благодаря функции 2-в-1 аппарат Karcher FC 5 позволит вам быстро и тщательно произвести влажную уборку и собрать мусор с твердых напольных покрытий за один проход. Нет необходимости предварительно пылесосить – мытье полов никогда не было таким простым, быстрым и тщательным.

Вращающиеся роликовые щетки непрерывно увлажняются чистой водой, собирают грязь, в то время как грязная вода непрерывно всасывается из роликов. Эта практичная функция самоочистки обеспечивает постоянную чистоту и готовность роликовых щеток к работе.





Аппарат для влажной уборки пола предлагает еще более убедительные аргументы: по сравнению с обычными методами, FC 5 использует до 85% меньше воды, обеспечивая при этом значительно лучшие результаты очистки. FC 5 можно использовать на всех стандартных твердых напольных покрытиях: деревянных, каменных или пластиковых.

Цена: 423 руб. (+ фирменный зонтик в подарок)

БЕСПРОВОДНОЙ ПЫЛЕСОС VC 5 CORDLESS + подарок



Инновационный беспроводной пылесос VC 5 Cordless, способный работать до 40 минут от одного заряда аккумулятора, гарантирует исключительно комфортную уборку и занимает минимум места при хранении. Данная модель будет просто незаменим во время уборки небольших площадей.

Его достоинством является очень прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией подошвы и гибкого соединения, которая была разработана специально для данной модели. Она обеспечивает максимальную мощность чистки при малом потреблении электроэнергии.





Помимо этого модель оснащена специальной колбой для сбора пыли. Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтр-мешков.

Цена: 696,00 руб. (+ экономия 198 руб. благодаря электровенику в подарок)

Где купить?



Конечно, это всего лишь ТОП-3 популярных товаров. Со всей техникой Керхер можно ознакомиться на официальном сайте. А забрать подарки (и другие покупки) от Karcher можно в Керхер-центре нашего города.



Срок действия акции: 10 февраля - 15 марта



Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281



Телефон: (8 0162) 491 777 , +375 (44) 501 30 30 (Велком)



Сайт: karchershop.by



Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00



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