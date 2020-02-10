|
10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали
10.02.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ну что, готовы удивляться? Но сначала - несколько фотографий Брестского вокзала.
А вот теперь те самые 10 фактов:
Напишите в комментариях, что вас удивило?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ну что, готовы удивляться? Но сначала - несколько фотографий Брестского вокзала. А вот теперь те самые 10 фактов:
|
Свежие газеты
Архив (Разное)