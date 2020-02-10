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10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали

10.02.2020 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ну что, готовы удивляться? Но сначала - несколько фотографий Брестского вокзала.

10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали

10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали

10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали

10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали

10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали

10 фактов о Брестском вокзале, про которые вы скорее всего даже не подозревали

А вот теперь те самые 10 фактов:

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  Ну что, готовы удивляться? Но сначала - несколько фотографий Брестского вокзала. А вот теперь те самые 10 фактов:
 
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