Что самое смешное в «сахарном деле» и что будет дальше с ценами на продукцию

Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом «Салідарнасці» рассказал сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов.





На минувшей неделе Беларусь всколыхнуло появление подробностей по так называемому «сахарному делу». КГБ рассказал о задержании директоров четырех сахарных заводов, которых обвиняют в коррупции.

«Салідарнасць» попросила поделиться своими мыслями по поводу скандала Виктора Маргелова, владеющего несколькими продовольственными магазинами.

Частный случай общей проблемы

– То, что нашу сахарную отрасль лихорадит не первый год и она абсолютно неконкурентоспособна по сравнению с российской, – не новость, – отметил Виктор Маргелов. – Поскольку должных мер, в общем-то, не было принято, сахар в Беларуси стал, грубо говоря, в два раза дороже, чем в России.

Не новость и то, что наш сахар (да и не только он) поставляется в Россию намного дешевле.

Проблема еще и в том, что отдельные компании занимаются реэкспортом в Беларусь нашей же продукции. И самое смешное, что это не запрещено законом.

В частности, Министерство антимонопольного регулирования (МАРТ) рассматривало такой вопрос. Одна из наших крупных торговых сетей закупала по экспортной цене за российские рубли продукцию белорусского предприятия – примерно на треть дешевле, чем внутри страны. А затем продавала у себя в Беларуси, получая прибыль. Посмотрели, изучили и пришли к выводу: в принципе, законодательство не нарушено.

Поэтому ситуация с сахаром – частный случай общей проблемы. Наверное, это неправильно, когда мы пытаемся за счет белорусов поднять рентабельность на предприятиях, тогда как рынок диктует другие цены.

Кого можно назвать основным виновником проблемы

Виктор Маргелов считает, что к убыточности белорусских сахарных заводов привела не коррупционная схема, о которой рассказал КГБ .

– Прежде всего, к убыткам привела выстроенная экономическая модель – она чрезвычайно негибкая. Думаю, основным виновником можно назвать Министерство сельского хозяйства и продовольствия, которое не реагировало на конъюнктуру рынка.

Закупочные цены на свеклу постоянно (кроме этого года) подымались. Причем, я считаю, достаточно сильно и необоснованно. Вот и доподымались до того, что сахарная отрасль осталась без добавленной стоимости.

А коррупция – это уже последствия сложившейся на рынке ситуации, когда люди решили погреть на ней руки, – полагает сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

Что будет с ценами на сахар

Что будет дальше с оказавшейся в кризисе белорусской сахарной отраслью? Виктор Маргелов считает, что нужно принять энергичные меры, чтобы объемы производства вернулись к разумным пределам, была разработана эффективная бизнес-модель. Не стоит надеяться, что в России вдруг случится неурожай свеклы и конкуренты уйдут с рынка.

А что будет с ценами на сахар после этого громкого дела? С 1 октября прошлого года МАРТ регулирует их, установив предельную минимальную розничную цену на товар — 1,5 рубля.

– Цены на сахар на нынешнем уровне будут держаться до 1 марта. Потом МАРТ, согласно договоренностям, не имеет права продолжать держать цены. Соответственно, они должны упасть, – сказал собеседник.