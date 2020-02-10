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Пьяный бесправник в Телеханах сбил 16-летнего подростка на дороге
10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 8 февраля 2020 года, в поселке Телеханы Ивацевичского района около 19:30 водитель легковушки совершил наезд на 16-летнего местного жителя, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении без светоотражающего элемента, но с включенным фонарем в руке.
Пешеход с травмами госпитализирован в районную больницу.
Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, ранее он лишен прав за управление в нетрезвом виде.
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В субботу, 8 февраля 2020 года, в поселке Телеханы Ивацевичского района около 19:30 водитель легковушки совершил наезд на 16-летнего местного жителя, который двигался...
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