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Пьяный бесправник в Телеханах сбил 16-летнего подростка на дороге

10.02.2020 11:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 8 февраля 2020 года, в поселке Телеханы Ивацевичского района около 19:30 водитель легковушки совершил наезд на 16-летнего местного жителя, который двигался по краю проезжей части дороги в попутном направлении без светоотражающего элемента, но с включенным фонарем в руке.

Пьяный бесправник в Телеханах сбил 16-летнего подростка на дороге

Пешеход с травмами госпитализирован в районную больницу.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, ранее он лишен прав за управление в нетрезвом виде.

 
 
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  В субботу, 8 февраля 2020 года, в поселке Телеханы Ивацевичского района около 19:30 водитель легковушки совершил наезд на 16-летнего местного жителя, который двигался...
 
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