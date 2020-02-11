Половина белорусских автомобилей не прошла техосмотр - глава Белтехосмотра

Источник материала: Виртуальный Брест

Белтехосмотр заинтересован в отвязке госпошлины от процедуры прохождения техосмотра и поддерживает идею разделения платежей, однако считает неконструктивным многолетний ажиотаж вокруг этой темы, рассказал Interfax,by директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский.







"В 2014 году была введена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Сбор госпошлины возложили на Белтехосмотр. С этого момента была серьезно подорвана работа системы гостехосмотра", - отметил руководитель предприятия.



На протяжении этих лет, рассказал Ленчевский, наблюдается ежегодное снижение количества проходящих техосмотр. "Особенно последние два года – по 10% ежегодно. Это напрямую связано с тем, что периодически делаются громкие заявления, что пошлина будет отвязана от прохождения гостехосмотра", - подчеркнул он.



"Мы отслеживали – каждый раз, когда звучало, что этот вопрос в ближайшее время будет решен, происходили очень серьезные спады. Их сопровождал вал звонков от граждан – отвязали уже или не отвязали?", - отметил Ленчевский.



Например, в январе 2020 года падение составило 40% по сравнению с началом прошлого года, рассказал директор предприятия. "Перед этим в декабре в очередной раз прозвучало, что пошлину отвяжут от техосмотра", - добавил он.



Как отметил Ленчевский, "все ждут либо скидки при оплате за год вперед либо возможности оплаты помесячно, как, например, дачники, которые ездят только часть года".



"Проблема в том, что техосмотр и выдача разрешения – это две разные процедуры, которые просто осуществляются в одном месте, на станции техобслуживания. Однако в сложившейся системе они воспринимаются как нечто единое. Результат – негативное влияние на дорожную безопасность из-за того что огромное число водителей не проходит техосмотр своевременно", - рассказал руководитель предприятия.

"Мы активно работаем над тем, чтобы предоставить возможность автовладельцам получать разрешение удаленно, посредством электронной системы. Таким образом мы хотим развести эти две процедуры", - добавил он.

По оценке директора УП "Белтехосмотр", среди автомобилей, которые ездят по дорогам страны, не прошедшими своевременно техосмотр может быть до 50%.



"Заявленная система, опирающаяся на камеры видеонаблюдения, требует значительных финансовых вложений, серьезной технической проработки. И пока, по нашей оценке, охватить республику не может", - считает Ленчевский.



"Мы изобретаем велосипед, наступаем на грабли, усложняя эти процессы. Можно было гораздо проще и без существенных вложений осуществлять контроль оплаты госпошлины", - добавил руководитель УП "Белтехосмотр".



В качестве примера Ленчевский приводит опыт Германии, где, по аналогии с земельным налогом, налогом на недвижимость, действует налог на транспортные средства. "Оплачивать его можно в течение года, хоть ежемесячно. Проконтролировать силами налоговой проблем бы не составило. Большинство белорусских граждан аккуратно платят за землю, недвижимость, чего не сказать про транспорт", - отметил он.



Другая возможная схема, рассказал директор Белтехосмотра, уже показала свою действенность в соседней России. "В РФ техосмотр связан со страховой деятельностью. Обязательное страхование достаточно жестко контролируется, и, например, при разборе ДТП владельца автомобиля без страховки, ждут серьезные последствия, штрафные санкции", - рассказал Ленчевский.



"Если прописать, что при оплате страховки человек должен оплатить и госпошлину, это тоже было бы проще и дешевле. При заключении договора страхования есть возможность разбивать платежи на два этапа в течение года. Одно дело, условно, за новый автомобиль сразу, за два года вперед выплатить 400 рублей, или два раза в год платить по 100 рублей", - добавил он.



Однако, отметил Ленчевский, "ни налоговая, ни страховщики не хотят брать на себя дополнительные функции, все находят аргументы против. И уже 6 лет техосмотр по сути дела загоняется в тупик".