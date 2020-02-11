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Что такое звезда Мишлен и почему за нее борются рестораны?
Источник материала: Tut.by
Что такое звезда Мишлен
Это влиятельный ресторанный рейтинг, который присваивается заведениям согласно престижности и качеству услуг.
Звучит парадоксально, но Красный гид Мишлен появился в среде не ресторанных услуг, а был создан основателем производства автомобильных шин. В 1900 году владелец французской компании Андре Мишлен основал гид, о котором позже заговорил весь мир.
Так, француз разработал «красный» путеводитель для автотуристов с указанием кафе, гостиниц, стоянок и других локаций для путешественников. Сборник получился бесплатный и информативный, однако первое время не пользовался спросом.
Андре понял, что путеводитель можно улучшить, и добавил рестораны, приписывая дорогим звезду Мишлен. Однако все еще оставалось непонятным: выдавался ли сервис в заведениях качественным. С 1926 года француз стал «присваивать» заведениям звезды Мишлена, которые подсказывали пользователям путеводителя проверенный сервис и вкусные блюда.
Мишленовские звезды для ресторана доступны вниманию и современного человека. Сейчас путеводитель выпускается в виде общих гидов для нескольких стран Европы одновременно:
Что такое мишленовский ресторан
Это заведение, которому присвоена награда Мишлен. Ресторан может получить от одной до трех звезд.
Звезду Мишлен получает как ресторан, так и шеф-повар, если авторские блюда впечатлили инспектора. Это значит, что при увольнении или переходе на другое место работы повар забирает звезду с собой.
Чтобы лучше понять, что такое мишленовский ресторан и как его оценивают, представьте ситуацию. В заведение приходит критик в роли тайного гостя в обед или на ужин (это популярное время). Далее инспектор заказывает блюда и оценивает: качество блюд, технику приготовления, сервис, музыку. Он даже может визуально оценить степень удовлетворенности других посетителей.
Позже критик конспектирует поход в ресторан, излагая личные впечатления. На основе этого принимается решение, достойно ли заведение мишленовской звезды для ресторана.
Отныне вам понятно, откуда возникли понятия мишленовские звезды для ресторана и Красный гид. Надеемся, белорусским ресторанам еще предстоит получить гордую награду звезда Мишлен, а пока предлагаем заглянуть в
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Когда речь заходит о рейтинге ресторана, невольно вспоминается Красный гид Мишлен. В этой статье редакцияTAM.BY расскажет, что такое звезда Мишлен, а также кто и за...
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