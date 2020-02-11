Что такое звезда Мишлен и почему за нее борются рестораны?

Источник материала: Tut.by



Когда речь заходит о рейтинге ресторана, невольно вспоминается Красный гид Мишлен. В этой статье редакция TAM.BY расскажет, что такое звезда Мишлен, а также кто и за что ее получает.

Что такое звезда Мишлен

Это влиятельный ресторанный рейтинг, который присваивается заведениям согласно престижности и качеству услуг.

Звучит парадоксально, но Красный гид Мишлен появился в среде не ресторанных услуг, а был создан основателем производства автомобильных шин. В 1900 году владелец французской компании Андре Мишлен основал гид, о котором позже заговорил весь мир.

Так, француз разработал «красный» путеводитель для автотуристов с указанием кафе, гостиниц, стоянок и других локаций для путешественников. Сборник получился бесплатный и информативный, однако первое время не пользовался спросом.

Андре понял, что путеводитель можно улучшить, и добавил рестораны, приписывая дорогим звезду Мишлен. Однако все еще оставалось непонятным: выдавался ли сервис в заведениях качественным. С 1926 года француз стал «присваивать» заведениям звезды Мишлена, которые подсказывали пользователям путеводителя проверенный сервис и вкусные блюда.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Мишленовские звезды для ресторана доступны вниманию и современного человека. Сейчас путеводитель выпускается в виде общих гидов для нескольких стран Европы одновременно:

Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург;

Германия, Испания, Италия, Португалия;

Великобритания, Швейцария, Ирландия и т. д.

Что такое мишленовский ресторан

Это заведение, которому присвоена награда Мишлен. Ресторан может получить от одной до трех звезд.

Одна звезда означает, что заведение стоит посетить, если оно повстречается на пути.

Две звезды — отметка высокого сервиса, ради которого не жалко изменить маршрут.

Три звезды говорят о том, что ради ресторана стоит приехать при любых условиях — будь то погодные условия или же отдельный город. Это высшая степень признания.



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Звезду Мишлен получает как ресторан, так и шеф-повар, если авторские блюда впечатлили инспектора. Это значит, что при увольнении или переходе на другое место работы повар забирает звезду с собой.

Чтобы лучше понять, что такое мишленовский ресторан и как его оценивают, представьте ситуацию. В заведение приходит критик в роли тайного гостя в обед или на ужин (это популярное время). Далее инспектор заказывает блюда и оценивает: качество блюд, технику приготовления, сервис, музыку. Он даже может визуально оценить степень удовлетворенности других посетителей.

Позже критик конспектирует поход в ресторан, излагая личные впечатления. На основе этого принимается решение, достойно ли заведение мишленовской звезды для ресторана.

Отныне вам понятно, откуда возникли понятия мишленовские звезды для ресторана и Красный гид. Надеемся, белорусским ресторанам еще предстоит получить гордую награду звезда Мишлен, а пока предлагаем заглянуть в рестораны Минска с отличным меню и приятными ценами.