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«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Анна спрашивает, есть ли в Пинске снег. Говорю, что утром был. Она просит показать. В восьми тысячах км от Беларуси скучает по снегу. Но как бы ни складывались обстоятельства, не хочет возвращаться домой.

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Аня говорит: «Лучше плохо жить здесь, чем вернуться в Беларусь».

Три работы, чтобы купить свободу

- Я из обычной семьи. Без блата и больших денег. Жила в Пинске, потом поехала в Брест. Сценарий стандартный: пять лет учёбы, диплом педагога, распределение, отработка.

В маленькой школе в Столбцовском районе я была единственным учителем английского. 29 часов в неделю, а это практически полторы ставки. В месяц с надбавками за сельскую местность получала 600 рублей. Жизнь не мёд и не дёготь.

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Деревня Новый Свержень, в которой работала Анна. Здесь находятся два памятника архитектуры 16 века. Живет в деревне около 2 тысяч человек. Фото vedaj.by

Но наступило полное разочарование. В детях и в системе. Что, зачем, а дальше как? Я не хочу продавать свою счастливую жизнь за 300 долларов. Не хочу и не буду. Поэтому я начала искать вторую работу, чтобы заплатить за распределение. Цель - 6 тысяч рублей. А дальше была жизнь как выполнение бизнес-плана. Сельская школа в реальности, ещё две 2 школы дистанционно. Времени на отдых и нытье не было. Пояс затянула максимально. Мечта о лучшей жизни держала на плаву и заставляла двигаться дальше.

Через год отработки я отнесла в банк 6 тысяч рублей. Не было никакого облегчения. Было очень жалко отдавать столько денег.

Жизнь как из рекламы

- «Так кто же сказал, что рай на земле невозможен?» - помните эту фразу из рекламы «Баунти»? Это моя мечта. Была. Потому что Новый год я встречала в провинции Краби на юге Тайланда.

Пила коктейль под пальмами с видом на прозрачную зелень воды. За 300 рублей жилье, еда, алкоголь, прогулки на лодке и шикарный пляж. Четыре дня жизни из рекламы.

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

На длиннохвостой лодке можно прокатиться по островам провинции Краби

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

С берега открывается вид на Андаманское море

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Лапша с морепродуктами - традиционная тайская еда

Когда откупилась от распределения, уехала в Тайланд. Устроилась преподавателем английского. Живу в небольшом городе Хатъяй (157 тысяч человек).

Мне платят 1000 баксов месяц. На 500 уже можно шиковать. Квартира обходится в 150 долларов. На остальные можно ходить по кафе или в рестораны по выходным, пробовать местные деликатесы, развлекаться, путешествовать или копить.

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Квартира, которую снимает Анна в городе Хатъяй

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Магазин как музей

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

В городе улицы пусты, все передвигаются на скутерах или мотоциклах

Еда здесь относительно недорогая. За 4 рубля можно съесть лапшу или рис с курицей или морепродуктами. В студенческой столовой кормят дёшево и вкусно. В магазинах продают всякие интересные фрукты, продукты с необычными вкусами и очень дорогой сыр. Но культурного шока не было. Всё, как и у нас. На прилавках очень много приготовленных блюд: курицы, рыбы, риса, овощей.

Также можно выбрать рыбу, и в магазине приготовят её на ваших глазах. Очень удобно.

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

В магазинах полно еды с необычным вкусом

Таиланд как тест на стрессоустойчивость

- Первое время я работала в детском саду. И не совсем понимала, что от меня требуют. Мне никто не объяснил. Мне все улыбались и вели себя вежливо. Это у них такая классная, а иногда раздражающая особенность.

В очередной раз я пришла на работу. Звонок агента. Оказывается, меня уволили. Вчера. Но продолжали улыбаться и делали вид, что ничего не происходит.

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Детский сад, в котором работала Анна

Я устроилась на другую работу, начала преподавать английский язык в колледже. Здесь всё круто. За исключением того, что преподавателю не платят зарплату во время каникул. А это четыре месяца в году. Делай, что хочешь.

Тайцы с восторгом относятся к славянам. Это очень непривычно. На тебя всегда смотрят. Всегда.

Недавно ехала в автобусе. Со мной познакомилась тайка с дочкой. Пригласили погулять по местному рынку. Сначала накормили меня булками, потом поводили и всё показали на местном рынке, покормили меня ещё раз, отфотографировали, запостили в Instagram, отвезли домой на своей машине. Вот такая тайская фишка.

Школа в Беларуси/ школа в Тайланде

- Как-то после урока белорусский третьеклассник мне сказал: «Чтобы ты в гробу полежала».

Дети постарше играли на уроке в настольный теннис. Школьники искали предел моего терпения. А я старалась думать о том, что всё это скоро закончится.

В колледже на первом занятии студенты сели на пол. Я смутилась. Села тоже. Оказалось, что я могу сидеть на стуле, потому что учитель.

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Студенты факультета нефтедобычи, где Анна преподает английский язык

«Лучше плохо жить здесь, чем жить в Беларуси». Пинчанка уехала в Тайланд и исполнила мечту

Учительская в колледже

История с уважением здесь повсеместно. Тайские студенты склоняют голову, когда проходят мимо меня. Они готовят утром кофе для работников колледжа и убирают за нами. Каждый день ходят в форме разного цвета в зависимости от дня недели. Снимают обувь, когда ходят по корпусу.

В Таиланде студенты зарабатывают рейтинг, который обязательно учтёт работодатель. Поэтому очень стараются.

Но здесь нет напряжения и нарочитого выполнения правил. Я шучу со студентами на уроке, обедаю с ними за одним столом. Работая учителем в Тайланде, я могу сказать, что действительно кайфую.

Анна скучает по семье. Но говорит, что не вернётся.

 
Теги: Брест
 
 
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  Анна спрашивает, есть ли в Пинске снег. Говорю, что утром был. Она просит показать. В восьми тысячах км от Беларуси скучает по снегу. Но как бы ни складывались...
 
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