Житель Лунинца получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

Источник материала: Виртуальный Брест

10.02.2020 года в 14-54 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Лунинце по ул. Песчаной.





Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили идущий из-под кровли дома дым, хозяин находился на улице.





Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС .





Хозяин дома после осмотра бригадой СМП, с предварительным диагнозом «ожоги головы и кистей обеих рук, алкогольное опьянение» госпитализирован. С его слов, ожоги получены при попытке самостоятельного тушения пожара до прибытия подразделений МЧС.





В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество на веранде. Причина пожара устанавливается.