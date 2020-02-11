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Житель Лунинца получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10.02.2020 года в 14-54 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Лунинце по ул. Песчаной.

Житель Лунинца получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили идущий из-под кровли дома дым, хозяин находился на улице.

Житель Лунинца получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС.

Житель Лунинца получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

Хозяин дома после осмотра бригадой СМП, с предварительным диагнозом «ожоги головы и кистей обеих рук, алкогольное опьянение» госпитализирован. С его слов, ожоги получены при попытке самостоятельного тушения пожара до прибытия подразделений МЧС.

Житель Лунинца получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество на веранде. Причина пожара устанавливается.

 
 
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  10.02.2020 года в 14-54 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Лунинце по ул. Песчаной. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили идущий из-под...
 
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