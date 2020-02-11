|
Житель Лунинца получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар
11.02.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10.02.2020 года в 14-54 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Лунинце по ул. Песчаной.
Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили идущий из-под кровли дома дым, хозяин находился на улице.
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Хозяин дома после осмотра бригадой СМП, с предварительным диагнозом «ожоги головы и кистей обеих рук, алкогольное опьянение» госпитализирован. С его слов, ожоги получены при попытке самостоятельного тушения пожара до прибытия подразделений МЧС.
В результате пожара огнем повреждены кровля, перекрытие и имущество на веранде. Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10.02.2020 года в 14-54 в Лунинецкий РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в г. Лунинце по ул. Песчаной. Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили идущий из-под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)