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На Брестском гребном канале возрождается проект «Клуб творческих берестейцев»
11.02.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ну что же, дорогие друзья, настал долгожданный момент возрождения. "7 лет спустя..." - именно так и назовем мы нашу первую встречу в этом сезоне 2020 года. Ровно семь лет назад, в феврале 2013 года по инициативе
По-прежнему благодарим прежнее руководство кинотеатра "Беларусь" в лице Дмитрия Арсентьевича Селюка (который, кстати, в настоящее время возглавляет КУП "Брестоблкиновидеопрокат") за поддержку и внимание к нашей затее. Все наши встречи проходили в просмотровом зале кинотеатра.
Среди приглашенных гостей:
И конечно же, на нашей первой встрече этого сезона возрождаемого нами проекта "Клуб творческих берестейцев" нам предстоит насладится творчеством нашего завсегдатая, человека, который стоял у истоков зарождения проекта в 2013 году. Яркий представитель доброй братии "солнечных бардов" в нашем регионе, хозяин родового поместья "Лучистое" (д. Дубично) -
И многие другие, из тех, кто разделит с нами этот чудесный вечер, ведь особенность Клуба в том, что любой из присутствующих в праве предоставить себе возможность оказаться на сцене и акцентировать внимание зрителей на своем уникальном творчестве, увлечении, любимом занятии…
О проекте:
Клуб творческих берестейцев – дружественная встреча креативных, целеустремленных и неравнодушных брестчан.
На предстоящем в это воскресенье (16 февраля) в конференц-зале Брестского гребного канала мероприятии, состоится вручение первых сертификатов брестским рекордсменам, ярко обозначенным в рамках еще одного проекта, которому суждено было так же возродится в этом году -
О проекте:
"Берестейская книга рекордов" – это наша региональная версия известной «Всемирной книги рекордов» («Книга рекордов Гиннесса») где мы вместе с вами постараемся собрать воедино и систематизировать информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры на брестчине, все то, чем мы с вами можем и непременно должны возгордится.
По-прежнему - все только начинается, друзья.
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Ну что же, дорогие друзья, настал долгожданный момент возрождения. "7 лет спустя..." - именно так и назовем мы нашу первую встречу в этом сезоне 2020 года. Ровно семь...
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