На Брестском гребном канале возрождается проект «Клуб творческих берестейцев»

Источник материала: Виртуальный Брест

Ну что же, дорогие друзья, настал долгожданный момент возрождения. "7 лет спустя..." - именно так и назовем мы нашу первую встречу в этом сезоне 2020 года. Ровно семь лет назад, в феврале 2013 года по инициативе Брестского городского молодежного общественного объединения "Наследие" зародился в нашем славном городе замечательный проект "Клуб творческих берестейцев", который объединил в то время самых творчески настроенных брестчан и придал уверенности тем, кто лишь раздумывал над первым шагом.





По-прежнему благодарим прежнее руководство кинотеатра "Беларусь" в лице Дмитрия Арсентьевича Селюка (который, кстати, в настоящее время возглавляет КУП "Брестоблкиновидеопрокат") за поддержку и внимание к нашей затее. Все наши встречи проходили в просмотровом зале кинотеатра.



Теперь же, свое второе рождение Клуб творческих берестейцев встретит на гостеприимной площадке известного в нашей стране и далеко за ее пределами, одного из лучших в Европе спортивных комплексов - Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле . И это не просто зал и определенные условия для реализации, директор Брестского гребного канала, Денисюк Павел Викторович, берет под свою опеку вновь обновленную инициативу и отныне Клуб будет являться частью Центра, а это значит, сотрудники спортивного комплекса смогут так же обнаружить в себе скрытый творческий потенциал и присоединится к регулярным встречам.



Открытие сезона обещает быть ярким и насыщенным, этот первый вечер Клуба в 2020 году вам непременно запомнится на долго.

Среди приглашенных гостей:

Александр Жарин - брестчанин, который большую часть своей жизни посвятил музыке и звуку, является активным участником дружной команды Арт-Группа Холидэй и, помимо всего прочего, с некоторых пор так же автор замечательного и уникального в нашем регионе проекта "Acapella Cover",

Андрей Янушкевич - достаточно известный в нашем городе музыкант, бард, поэт и исполнитель, руководитель общественного объединения "Белый абажур", активный и не безучастный брестчанин, который продолжительное время является вдохновителем и организатором популярных встреч памяти Владимира Высоцкого в нашем городе,

Константин Трушко - трудится на известном в нашем городе предприятии СП ОАО «Брестгазоаппарат». Но, в свободное от работы время более всего любит петь. В его репертуаре, который накопился за более чем 15 лет, не мало композиций, которые он искусно исполняет как баритон, точнее бас-баритон.

И конечно же, на нашей первой встрече этого сезона возрождаемого нами проекта "Клуб творческих берестейцев" нам предстоит насладится творчеством нашего завсегдатая, человека, который стоял у истоков зарождения проекта в 2013 году. Яркий представитель доброй братии "солнечных бардов" в нашем регионе, хозяин родового поместья "Лучистое" (д. Дубично) - Евгений Гурба со своим замечательным и крайне талантливым помощником Иваном Зуевым .

И многие другие, из тех, кто разделит с нами этот чудесный вечер, ведь особенность Клуба в том, что любой из присутствующих в праве предоставить себе возможность оказаться на сцене и акцентировать внимание зрителей на своем уникальном творчестве, увлечении, любимом занятии…

О проекте:

Клуб творческих берестейцев – дружественная встреча креативных, целеустремленных и неравнодушных брестчан.

В рамках регулярных встреч планируется выступление начинающих, молодых брестских поэтов, музыкантов, бардов, фокусников и артистов различных жанров, творческих личностей в любом проявлении а также миниатюрные театральные постановки и даже точечные экспозиции живописи, графики и скульптуры, перформанс...

Мероприятие дистанцировано от политики и в направлении проявления уважения к любой национальности, вне религии. Организаторами категорически отвергается употребление участниками не нормативной лексики и сквернословия, пропаганды потребления все различных ядов – алкоголя и табака.

На предстоящем в это воскресенье (16 февраля) в конференц-зале Брестского гребного канала мероприятии, состоится вручение первых сертификатов брестским рекордсменам, ярко обозначенным в рамках еще одного проекта, которому суждено было так же возродится в этом году - Берестейская книга рекордов .

О проекте:

"Берестейская книга рекордов" – это наша региональная версия известной «Всемирной книги рекордов» («Книга рекордов Гиннесса») где мы вместе с вами постараемся собрать воедино и систематизировать информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры на брестчине, все то, чем мы с вами можем и непременно должны возгордится.





По-прежнему - все только начинается, друзья.