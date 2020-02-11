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В Минске есть «трешка» с шестью арочными окнами. Одно из них - в ванной комнате

11.02.2020 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В домах, построенных по нетиповым проектам, довольно часто можно встретить квартиру с необычной планировкой. В сталинках, например, есть ванные комнаты с полноценными окнами, что и в новостройках уже не редкость. На проспекте Дзержинского есть квартира, в которой все окна, в том числе и в ванной, арочные. Выглядит это необычно, с учетом того, на каком этаже расположено жилье. Дело в том, что первый этаж дома отдан под торговые объекты и визуально кажется, что огромное арочное окно — это все на одном уровне. Но это не так. Там где арки — уже второй этаж, жилой. Как выглядит эта необычная квартира — в материале REALTY.TUT.BY.


Фото: realt.by

Дом с интересной планировкой квартиры расположен на проспекте Дзержинского, 78. Объект строился компанией «Инвест-Систем» за счет привлечения средств дольщиков и был сдан в эксплуатацию в 2011 году.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

В трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже, шесть окон и все они, даже в ванной комнате, арочные! Да и в целом планировка этой «трешки», площадью 79 квадратных метров, удачная: большие по площади кухня и санузел, просторные жилые комнаты.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by
 
 
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Дом с нетиповой планировкой квартир был построен в 2011 году.
 
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