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Встречу городов-партнеров Беларуси и Германии проведут в марте в Бресте

11.02.2020 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 26-29 марта состоится встреча представителей городов-партнеров Беларуси и Германии, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Встречу городов-партнеров Беларуси и Германии проведут в марте в Бресте

Около 20 городов Беларуси имеют дружественные отношения с регионами Германии. В частности, партнером Минска является Бонн, Бреста - Союз общин Средней Шуссентали, Гродно - Минден, Витебска - Нинбург и Франкфурт-на-Одере, Могилева - Айзенах. По инициативе Белорусской общественной организации "Породненные города" представители двух стран встретятся на одной площадке для диалога, чтобы укрепить связи и придать сотрудничеству новый импульс.

Программа мероприятия включает деловые встречи, посещение объектов, возведенных к тысячелетию Бреста. Помимо представителей власти к диалогу подключится белорусская и немецкая молодежь: школьники, студенты, специалисты. Именно им в будущем предстоит развивать отношения с зарубежными партнерами. Гостям предложат культурную программу, в том числе обзорную экскурсию по городу. Один из вечеров планируется посвятить творчеству Людвига ван Бетховена.

Встречу городов-партнеров Беларуси и Германии проведут в марте в Бресте

Брест не случайно выбран местом встречи представителей городов-партнеров Беларуси и Германии. Областной центр имеет 30-летний опыт сотрудничества с немецкими побратимами. "С городами Равенсбург и Вайнгартен договор был подписан в конце 1989 года, в 1990-м к этому соглашению присоединились общины Байенфурт, Байндт и Берг. Наши отношения не только длительные, но, что самое важное, плодотворные", - подчеркнул Вадим Кравчук. Он добавил, что весной в Равенсбурге пройдут торжества по поводу 30-летия побратимства с Брестом. Планируется визит белорусской делегации.

Развитию межрегиональных отношений в областном центре уделяют пристальное внимание. В конце июля уже в третий раз состоится экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста. Прорабатывается программа мероприятия, поступают заявки на участие.

Брест поддерживает партнерские отношения с 34 городами, районами и общинами из 16 стран.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  В Бресте 26-29 марта состоится встреча представителей городов-партнеров Беларуси и Германии, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя...
 
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