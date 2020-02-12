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KIA обнародовала изображения интерьера нового Sorento

12.02.2020 09:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейский производитель поделился новыми подробностями о кроссовере KIA Sorento следующего поколения, известного под внутренним заводским кодом MQ4. Информацию корейцы сопроводили порцией дизайнерских скетчей новинки.


Впрочем, интерес из них представляют разве что эскизы и рендеры салона «паркетника» — внешность нового Sorento уже не является сюрпризом благодаря стараниям шпионов, выследивших кроссовер на улицах без какой-либо маскировки. Интерьер нового Sorento, судя по изображениям, по сравнению с предшественником переработан более радикально, чем внешность машины.


Главной особенностью нового среднегабаритного SUV KIA станет кокпит с двумя дисплеями — виртуальной комбинации приборов и широкоформатный экран мультимедиасистемы. Появится новый блок управления «климатом» и вращающаяся шайба селектора трансмиссии вместо рычага у нынешнего Sorento. Также в KIA сообщили, что в основу модели ляжет новое, уже четвертое поколение платформы для среднеразмерных кроссоверов.


Что касается гаммы двигателей, то по-прежнему приходится довольствоваться слухами. По информации The Korean Car Blog, для нового Sorento будет предложено в общей сложности шесть вариантов силовых установок, включая 2,5-литровый бензиновый «атмосферник», турбомоторы объемом 2 л и 2,5 л, 2,2-литровый дизель и гибридные версии с комбинацией 1,6-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.


А еще в KIA официально подтвердили дату премьеру нового Sorento — машину покажут 3 марта на Женевском автосалоне, хотя прежде сообщалось, что кроссовер дебютирует уже в феврале.

 
 
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Корейский производитель сегодня поделился новыми подробностями о кроссовере KIA Sorento следующего поколения, известного под внутренним заводским кодом MQ4.
 
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