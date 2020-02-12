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KIA обнародовала изображения интерьера нового Sorento
Источник материала: Tut.by
Корейский производитель поделился новыми подробностями о кроссовере KIA Sorento следующего поколения, известного под внутренним заводским кодом MQ4. Информацию корейцы сопроводили порцией дизайнерских скетчей новинки.
Впрочем, интерес из них представляют разве что эскизы и рендеры салона «паркетника» — внешность
Главной особенностью нового среднегабаритного SUV KIA станет кокпит с двумя дисплеями — виртуальной комбинации приборов и широкоформатный экран мультимедиасистемы. Появится новый блок управления «климатом» и вращающаяся шайба селектора трансмиссии вместо рычага у нынешнего Sorento. Также в KIA сообщили, что в основу модели ляжет новое, уже четвертое поколение платформы для среднеразмерных кроссоверов.
Что касается гаммы двигателей, то по-прежнему приходится довольствоваться слухами. По информации
А еще в KIA официально подтвердили дату премьеру нового Sorento — машину покажут 3 марта на Женевском автосалоне, хотя прежде сообщалось, что кроссовер дебютирует уже в феврале.
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Корейский производитель сегодня поделился новыми подробностями о кроссовере KIA Sorento следующего поколения, известного под внутренним заводским кодом MQ4.
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