KIA обнародовала изображения интерьера нового Sorento

Источник материала: Tut.by

Корейский производитель поделился новыми подробностями о кроссовере KIA Sorento следующего поколения, известного под внутренним заводским кодом MQ4. Информацию корейцы сопроводили порцией дизайнерских скетчей новинки.





Впрочем, интерес из них представляют разве что эскизы и рендеры салона «паркетника» — внешность нового Sorento уже не является сюрпризом благодаря стараниям шпионов, выследивших кроссовер на улицах без какой-либо маскировки. Интерьер нового Sorento, судя по изображениям, по сравнению с предшественником переработан более радикально, чем внешность машины.





Главной особенностью нового среднегабаритного SUV KIA станет кокпит с двумя дисплеями — виртуальной комбинации приборов и широкоформатный экран мультимедиасистемы. Появится новый блок управления «климатом» и вращающаяся шайба селектора трансмиссии вместо рычага у нынешнего Sorento. Также в KIA сообщили, что в основу модели ляжет новое, уже четвертое поколение платформы для среднеразмерных кроссоверов.





Что касается гаммы двигателей, то по-прежнему приходится довольствоваться слухами. По информации The Korean Car Blog , для нового Sorento будет предложено в общей сложности шесть вариантов силовых установок, включая 2,5-литровый бензиновый «атмосферник», турбомоторы объемом 2 л и 2,5 л, 2,2-литровый дизель и гибридные версии с комбинацией 1,6-литрового бензинового турбомотора и электродвигателя.





А еще в KIA официально подтвердили дату премьеру нового Sorento — машину покажут 3 марта на Женевском автосалоне, хотя прежде сообщалось, что кроссовер дебютирует уже в феврале.