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Стинг снова выступит в столичной «Минск-Арене»

12.02.2020 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский певец Стинг возвращается в Беларусь с новой программой My Songs в рамках мирового турне. Его выступление в столице пройдет 4 октября 2020 года в «Минск-Арене». Билеты на концерт поступят в продажу 14 февраля.


Фото: TUT.BY

Композитор, певец, автор песен, актер и филантроп, Стинг родился в Ньюкасле, Англия. В 1977 году переехал в Лондон для создания группы The Police вместе с гитаристом Стюартом Коуплендом и барабанщиком Энди Саммерсом. Музыканты выпустили 5 студийных альбомов и получили 6 премий «Грэмми». В 2003 году рокеры вошли в «Зал и музей славы рок-н-ролла» в Кливленде. Будучи одним из самых влиятельных сольных исполнителей в мире, Стинг получил 11 премий «Грэмми», награды «Золотой глобус», «Эмми», 4 номинации на «Оскар», номинацию «Тони», премию журнала Billboard Century Awards. В 2003 году королева Елизавета II наградила артиста Орденом Британской Империи за колоссальный вклад в музыкальную культуру. Стинг также является членом «Зала славы авторов песен».

За свою выдающуюся карьеру Стинг как сольный исполнитель, так и в составе группы The Police, продал 100 миллионов альбомов. В ноябре 2019 года артист выпустил новый альбом My Songs, в котором представлены современные интерпретации его самых известных хитов. После выхода релиза последовало глобальное турне с одноименным названием. Мировой тур Стинга My Songs — это уникальное волнительное шоу, в котором звучат всем известные хиты, охватывающие всю успешную карьеру 17-кратного победителя премии «Грэмми».

Провозглашенный мастером живого исполнения, Стинг предлагает слушателям отправиться в увлекательное музыкальное путешествие во времени с такими суперхитами, как Fields of Gold, Shape of my Heart, Roxanne и Demolition Man. Поклонники также смогут услышать Englishman In New York, Every Breath You Take, Message In A Bottle… На одной сцене со Стингом выступит исключительный состав музыкантов: Доминик Миллер (гитара), Джош Фриз (ударные), Руфус Миллер (гитара), Иоланд Чарльз (бас-гитара), Кевон Вебстер (клавиши), Шейн Сагер (губная гармоника) и бэк-вокал: Мелисса Мюзик и Джин Нобл. Билеты поступят в продажу послезавтра, 14 февраля.

Когда: 4 октября 2020 года

Где: Минск-Арена

Сколько: от 75 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Стинг возвращается в Беларусь с новой программой My Songs в рамках мирового турне. Его выступление в столице пройдет 4 октября 2020 года в «Минск-Арене». Билеты на...
 
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