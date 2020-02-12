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Четыре человека попали в больницу в результате ДТП под Минском

12.02.2020 15:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Четыре человека попали в больницу в результате ДТП под Минском
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло около 4 часов дня 11 февраля. 52-летний водитель Toyota ехал по трассе М14 (МКАД-2) в направлении автодороги Р1 «Минск – Дзержинск».

Четыре человека попали в больницу в результате ДТП под Минском В Минске «легковушка» попала под машину дорожников

По информации УГАИ МВД, на закруглении дороги влево мужчина неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. После этого автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии пострадали водитель, а также три пассажира – 52-летняя женщина, 12-летний мальчик и 9-летняя девочка. Все они получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии. В ГАИ подчеркнули, что дети не были пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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