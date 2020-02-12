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Что делать с ценами на сахар? Власти пока думают

12.02.2020 15:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение о необходимости продления или отмены ценового регулирования в отношении сахара должно приниматься комплексно.





Такое мнение высказал сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой после итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Отвечая на вопрос, какой позиции придерживаются в правительстве, Дмитрий Крутой отметил: "Считается вся себестоимость полностью, экспортные контракты, пересматривается вся структура продаж. Рассмотрение будет комплексным".

В свою очередь замминистра МАРТ Андрей Картун отметил, что, как показала практика, введение ценового регулирования на сахар не решает полностью проблемы эффективности его производства в стране.

К тому же это ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли при использовании белорусского сахара. 

"У нас есть приказ концерна "Белгоспищепром", который фактически предписывал для кондитерской отрасли брать сахар только у конкретных поставщиков (естественно, белорусского производства). В этих действиях мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства, и соответствующее предупреждение МАРТ в отношение концерна уже подготовлено", - пояснил замминистра.


Как сообщалось, с 1 января вступило в силу постановление МАРТ о введении временного регулирования цен на сахар путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки. Действие документа рассчитано на 60 дней. До этого действовало аналогичное постановление МАРТ, принятое в октябре 2019 года на 90 дней.

 
 
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Решение о необходимости продления или отмены ценового регулирования в отношении сахара должно приниматься комплексно.
 
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