Что делать с ценами на сахар? Власти пока думают

















Такое мнение высказал сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой после итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.





Отвечая на вопрос, какой позиции придерживаются в правительстве, Дмитрий Крутой отметил: "Считается вся себестоимость полностью, экспортные контракты, пересматривается вся структура продаж. Рассмотрение будет комплексным".





В свою очередь замминистра МАРТ Андрей Картун отметил, что, как показала практика, введение ценового регулирования на сахар не решает полностью проблемы эффективности его производства в стране.





К тому же это ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли при использовании белорусского сахара.





"У нас есть приказ концерна "Белгоспищепром", который фактически предписывал для кондитерской отрасли брать сахар только у конкретных поставщиков (естественно, белорусского производства). В этих действиях мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства, и соответствующее предупреждение МАРТ в отношение концерна уже подготовлено", - пояснил замминистра.









Как сообщалось, с 1 января вступило в силу постановление МАРТ о введении временного регулирования цен на сахар путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки. Действие документа рассчитано на 60 дней. До этого действовало аналогичное постановление МАРТ, принятое в октябре 2019 года на 90 дней.