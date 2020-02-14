«Здесь сложно чувствовать себя в безопасности». Белоруска о жизни в Нью-Йорке и о работе в режиме 24/7

Источник материала: Tut.by

В новом выпуске проекта «Наши за границей» свою историю рассказывает белоруска Татьяна Кулеш. Татьяне 32 года. Из них 12 лет она живет в Нью-Йорке — и, по ее словам, уже считает его своим домом.

Зачем девушка из Вилейки уехала в город, население которого больше, чем вся Беларусь? И как оказалась в компании, чью продукцию нахваливают культовые бьюти-блогеры? Об этом — в нашем материале.





«У наших девушек здесь не очень хорошая репутация»

— В первый раз я попала в США в 2003 году: мне тогда было 16. Приехала по программе обмена FLEX (Future Leaders Exchange) — она полностью финансируется американским правительством и позволяет школьникам бесплатно жить и учиться в Штатах целый год.

Первое впечатление от Америки было двоякое. С одной стороны, все казалось таким интересным, новым, красивым. С другой — я все же скучала по своим родителям и по жизни, которая у меня была в Беларуси. Но в итоге разлука с близкими не удержала меня от переезда: окончив школу, я уехала поступать в LCC International University (гуманитарный университет) в Клайпеду.





В Литве я проучилась 2,5 года, после чего вновь оказалась за океаном: меня пригласили на 9-месячную стажировку в Бостон. А после стажировки я перевелась в Zicklin School of Business, одну из самых престижных бизнес-школ в США. С тех пор из Америки я не уезжала.





К слову, в США о Беларуси практически никто не знает. Я всегда стараюсь объяснить, что это за страна и где она находится (особенно если люди путают Беларусь с Болгарией или Россией) и искренне горжусь тем, что я белоруска. Хотя поначалу этого факта я немного стыдилась: все потому, что у восточноевропейских девушек здесь не очень хорошая репутация. Я не хотела, чтобы обо мне думали плохо, даже не зная меня. Лишь со временем (и с возрастом) во мне появилась уверенность и полная гармония с тем, откуда я родом.

«Если апартаменты стоят 2,500 $, сразу придется заплатить 12,000 $»

— В первые же дни жизни в новой стране я столкнулась с трудностями. Возникли вопросы с поисками жилья: его в Нью-Йорке, а если точнее, на Манхэттене, найти очень сложно. Это такая головная боль (или, как говорят американцы, huge pain in the ass), что люди здесь стараются лишний раз не переезжать.





Если ты нашел арендную квартиру, которая тебе подходит, — срочно подписывай контракт! Времени на раздумья нет: за тобой очередь из десятка других соискателей. И будь готов к тому, что у тебя попросят предоплату за первый и последний месяц, а так же security deposit (гарант безопасности для хозяина). Еще придется заплатить за помощь брокеру: как правило, это 10−15% от годичной ренты. В итоге, если желанные апартаменты стоят от $ 2,500 в месяц или выше (а это вполне нормальная цена для Нью-Йорка), вам сразу же придется заплатить $ 12,000.

Конечно, можно попытаться найти квартиру дешевле и без участия брокера. Но, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке. Весьма вероятно, вы наткнетесь на ужасных соседей, тараканов, мышей или, что еще хуже, клопов (они до сих пор водятся в старых нью-йоркских зданиях).

К счастью, найти подходящее жилье я смогла довольно быстро. И радует, что в двух минутах ходьбы от моей квартиры можно найти индийскую, итальянскую, французскую, греческую, немецкую, ирландскую и даже китайскую кухню: американские бургеры и хот-доги мне не по вкусу. Выходит, на завтрак, обед и ужин можно побывать в трех разных странах! И в этом красота жизни в Нью-Йорке: все у тебя под рукой.





«В конце концов к такому ритму привыкаешь»

— Если спрашивают про карьерный рост, мне всегда есть что рассказать. Так вышло, что «стартовала» я в самых больших и известных рекламных агентствах Нью-Йорка. И работала с крупными компаниями — в частности с Dell, Reckitt Benckiser (в ее пакет входят такие бренды, как Clearasil, Durex, Airwick), Saks Fifth Avenue. В моем подчинении была своя команда и многомиллионные маркетинговые бюджеты.

Этот опыт позволил мне стать настоящим экспертом в сфере цифрового маркетинга. Но вместе с тем превратил в выжатый лимон: требования постоянно росли, работать приходилось по 65 часов в неделю, об отпуске не было и речи. Я отчаянно нуждалась в отдыхе, мечтала найти баланс между карьерой и личной жизнью… И в итоге перешла работать на сторону клиента.





В течение последующих нескольких лет я была во главе отдела по цифровому маркетингу в Barneys New York — магазине, который обожали все знаменитости мира и который когда-то облюбовал даже Энди Уорхол.

А потом знакомый рекрутер рассказала мне о позиции в новой косметической компании Winky Lux. Стартапы всегда были мне интересны, так что я решила познакомиться с создателями бренда и узнать компанию получше. То, что я увидела, мне понравилось. Так я возглавила отдел маркетинга и коммерции в Winky Lux.

Отдел, которым я руковожу, отвечает за сайт компании, продвижение товара в интернете, а также клиентский сервис. Довольно часто я работаю вне офиса: посещаю мероприятия, различные конференции. Так мне удалось познакомиться с огромным количеством людей, работающих в бьюти-индустрии. Это очень круто!





Хотя бренду всего 4 года, нам уже есть чем похвастаться. Нас обожают многие известные блогеры (включая мастодонта американского бьюти-YouTube Тати ) и сотни тысяч покупателей по всему миру. Марка представлена в самых крупных сетях — например в Sephora и Ulta, а недавно обзавелась и собственным магазином в Нью-Йорке. До этого у нас было шесть торговых точек по всей Америке.

И да, я по-прежнему работаю много. Как, впрочем, и все американцы: здесь это естественная часть жизни. В конце концов к такому ритму привыкаешь.

«Если выживешь в Нью-Йорке, сможешь выжить везде»

— Если вы попадете в Ньй-Йорк, обязательно посетите Ellis Island — музей неподалеку от статуи Свободы. Этот малюсенький островок когда-то был точкой прибытия иммигрантов, и именно здесь решалась судьба миллионов людей. Ведь въезд в страну никто не гарантировал: если у человека обнаруживали серьезную болезнь или психические отклонения, его могли отправить на родину. Представьте его состояние: после путешествия длиной в несколько недель получить отказ! В этом месте ощущаешь всю значимость истории, которая была построена иммигрантами со всего мира.

А чтобы осмотреть весь Нью-Йорк, пожалуй, не хватит и жизни: настолько огромен и динамичен этот город. Даже спустя 12 лет я порой ощущаю себя здесь туристом — но, наверное, в этом и есть прелесть города.





Вообще Нью-Йорк — это маленький мир, который кардинально отличается от США во всем: в людях, заработках, стиле жизни. Говорят, если выживешь в Нью-Йорке, сможешь выжить везде. И это отчасти правда: интенсивность города, постоянное состояние мобилизации и соревнования, высокие цены и всеобщий эгоизм влияют на каждого жителя. Но, как говорится, что тебя не убивает, делает сильнее.





В Нью-Йорке сложно чувствовать себя в безопасности: за последние пару лет здесь стало в разы больше бездомных, поэтому я стала носить с собой перцовый баллончик. Несколько раз мне в буквальном смысле приходилось убегать!

А еще здесь никогда не бывает тихо и спокойно. От этого сильно устаешь, поэтому я стараюсь выезжать из города хотя бы раз в месяц. И почаще путешествовать: уже успела побывать в 80% штатов (Нью-Мексико, Луизиана, Калифорния меня покорили) и 35 странах мира. А вот в Беларуси бываю не так часто, как хотелось бы: на это просто не хватает времени. Стараюсь приезжать хотя бы раз в 1,5−2 года. В остальное время созваниваюсь с родными по скайпу.





Есть такое выражение — «love-hate relationship with NYC» (любовь и ненависть с Нью-Йорком). Оно возникло оттого, что все люди, живущие в этом городе, постоянно жалуются: и то не так, и это не этак. Но если честно, после недолгой разлуки невероятно приятно возвращаться в Нью-Йорк и смотреть на огни этого города, который никогда не спит. Города, который стал для меня домом.