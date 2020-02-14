В Минске снесут киоски с талонами – ради новых «Табакерок»

Источник материала: KYKY

Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий рассказал журналистам печатной газеты «Транспортник столицы» (выпуск датирован 14 февраля), что в Минске массово уберут киоски, где пока еще можно покупать талоны на проезд в общественном транспорте. Зато «Табакерок» станет гораздо больше.

Со слов Ласицкого, киоски начнут сносить с июня 2020 года – по 15 штук в месяц. К концу года во всем городе останутся только 25 точек продаж, включая десять касс «Минсктранса» в подземных переходах метро. Часть киосков переедет в пригород: по две точки откроют в Копище, Сенице и Боровлянах.

При этом, считает Ласицкий, если число павильонов для покупки билетов уменьшается, это нужно компенсировать. Поэтому талоны, как и раньше, будут продавать в киосках «Белсоюзпечать» и – внимание – в «Табакерках» (в тех, которые успели запустить, эта услуга, кстати, уже есть). Сейчас в Минске работают 25 «Табакерок», к концу года их станет больше, предупреждает Ласицкий. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы в табачных ларьках не только продавали билеты, но и пополняли БСК.

Ищая новые пути, «Минсктранс» стал продавать талоны на Комаровском и Курасовщинском рынках, но денег это почти не приносит – люди не привыкли ехать на рынок за билетами на проезд, уверен Ласицкий. Сетевые продуктовые магазины, где билеты могли бы продавать прямо за кассами, отказываются сотрудничать с «Минсктрансом» на выгодных для него условиях.