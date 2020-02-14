ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске снесут киоски с талонами – ради новых «Табакерок»

14.02.2020 18:03 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий рассказал журналистам печатной газеты «Транспортник столицы» (выпуск датирован 14 февраля), что в Минске массово уберут киоски, где пока еще можно покупать талоны на проезд в общественном транспорте. Зато «Табакерок» станет гораздо больше.

Со слов Ласицкого, киоски начнут сносить с июня 2020 года – по 15 штук в месяц. К концу года во всем городе останутся только 25 точек продаж, включая десять касс «Минсктранса» в подземных переходах метро. Часть киосков переедет в пригород: по две точки откроют в Копище, Сенице и Боровлянах.

При этом, считает Ласицкий, если число павильонов для покупки билетов уменьшается, это нужно компенсировать. Поэтому талоны, как и раньше, будут продавать в киосках «Белсоюзпечать» и – внимание – в «Табакерках» (в тех, которые успели запустить, эта услуга, кстати, уже есть). Сейчас в Минске работают 25 «Табакерок», к концу года их станет больше, предупреждает Ласицкий. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы в табачных ларьках не только продавали билеты, но и пополняли БСК.

Ищая новые пути, «Минсктранс» стал продавать талоны на Комаровском и Курасовщинском рынках, но денег это почти не приносит – люди не привыкли ехать на рынок за билетами на проезд, уверен Ласицкий. Сетевые продуктовые магазины, где билеты могли бы продавать прямо за кассами, отказываются сотрудничать с «Минсктрансом» на выгодных для него условиях.

Читайте по теме: «Больше куришь, а платят все»: Блищ объяснил, почему «Табакерки» – личная боль вообще каждого

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий рассказал журналистам печатной газеты «Транспортник столицы» (выпуск датирован 14 февраля), что в Минске...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обнаженные натуры: в «Арт-Беларуси» появились новые произведения искусства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика