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Мюнхенская конференция предложила план “завершения войны в Украине”. Но он исчез

14.02.2020 21:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

План примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, вызвавший жесткую критику из-за его антиукраинской направленности, был удален с сайта Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает “Европейская правда”.

Также сайт конференции убрал сообщение, в котором говорилось, что данный документ был разработан в соавторстве с Мюнхенской конференцией по безопасности и поддержан ею.

Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.

Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием “12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона”.

Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.

В США уже назвали “мюнхенский план” неприемлемым.
 
 
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План примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета по международным делам, вызвавший жесткую критику из-за его...
 
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