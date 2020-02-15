В Грузии арестовали оппозиционера Гиги Угулаву. В этом видят угрозу разворота в сторону России

пишет русская служба Би-би-си. Власти отрицают политические мотивы за решением отправить оппозиционера за решетку, но в оппозиции и экспертных кругах такой шаг в преддверии парламентских выборов считают угрозой не только репутации, но и прозападному курсу страны,русская служба Би-би-си.





"Гиги! Гиги!" - скандировали соратники и члены оппозиционной партии "Европейская Грузия" в понедельник, когда осужденный Угулава входил в здание МВД, чтобы сдаться правоохранителям и отправиться уже в третий раз за решетку.





"Борьба продолжается. Продолжается до тех пор пока мы не избавимся от этой чумы. Но только избавление от этой чумы - не выход. Главное, мы должны разрушить эту систему, которая съедает в том числе тех, кто стоял у ее истоков. То, что мы видели сегодня, не имеет ничего общего с правосудием", - сказал Угулава, перед тем как войти в здание.





После смены власти в Грузии в 2012 году ему, как и десяткам представителей бывших властей, предъявили обвинения по нескольким уголовным делам. Он провел за решеткой сперва в предварительном заключении, а потом как осужденный, около двух с половиной лет.





Теперь по обвинениям, предъявленным в 2013 году, Верховный суд вернул его в тюрьму на три года, два месяца и восемь дней заключения.





Принятое без устного слушания решение Верховного суда вызвало шквал критики в адрес властей со стороны оппозиции и поставило точку в переговорах по вопросу избирательной реформы. Оппозиция покинула стол переговоров, заявив, что не видит смысла вести диалог с властями на фоне политических репрессий.





Арест Угулавы не остался незамеченным западными партнерами Грузии. Теперь представители правящей партии пытаются убедить европейских партнеров в том, что политической мотивации в аресте оппозиционера нет, и предлагают европарламентариям отправить миссию в Грузию для изучения деталей дела.





Но, по словам политологов, доверие к нынешним властям подорвано, а это грозит изоляцией не только правящей партии, но и Грузии, которая стремится стать частью НАТО и Европейского союза.

Возвращение в тюрьму

Верховный суд признал Угулаву и еще четырех лиц виновными в растрате крупной суммы из Фонда развития Тбилиси. Обвинения по этому делу Угулаве предъявили еще в 2013 году. По версии прокуратуры, около 48 млн лари (примерно 17 млн долларов) из средств фонда были потрачены на партийных активистов "Единого национального движения" в 2011-2012 годах. Тогда "Единое национальное движение", партия, основанная экс-президент Михаилом Саакашвили, была еще у власти, а Угулава был мэром Тбилиси.





В декабре 2013 года по решению суда Угулаву, которому уже предъявили обвинения по нескольким делам, отстранили от должности градоначальника. Тогда его выпустили под залог, но уже в марте 2014-го его задержали в тбилисском аэропорту по обвинению в легализации незаконных доходов.





Он провел в предварительном заключении 14 месяцев и был освобожден по решению Конституционного суда, который счел неконституционным пребывание в предварительном заключении более девяти месяцев.





Через день Угулаву опять отправили за решетку, осудив на четыре с половиной года по обвинению в растрате бюджетных средств. Этот срок был сокращен апелляционным судом, а обвинение переквалифицировано на превышение служебных полномочий. В январе 2017 года Угулава вышел на свободу.





Уже после его освобождения в 2018 году тбилисский городской суд принял решение по делу Фонда развития Тбилиси. Суд признал Угулаву виновным в превышении служебных полномочий и присудил ему год и три месяца тюрьмы. Этот срок засчитали тогда отбытым.





Прокуратура не согласилась с квалификацией и обжаловала это решение, но апелляционный суд оставил его в силе. В январе прошлого года прокуратура обратилась уже в Верховный суд.





10 февраля суд рассмотрел дело без устного слушания. Одним из судей, принявших решение, был Шалва Тадумадзе, бывший генпрокурор Грузии.





Ранее адвокат Угулавы Бека Басилая потребовал отвода Тадумадзе, отмечая, что он не может быть беспристрастным, так как был генпрокурором во время апелляционного процесса и подготовки кассационной жалобы по этому делу прокуратурой.

Прерванный диалог

После заключения Угулавы за решетку в оппозиции заявили, что не вернутся за стол переговоров с властями, так как в диалоге не видят смысла.





"Конечно, переговоры прекратились после заключения Гиги Угулавы. Мы заходим на переговоры, а когда выходим, на нас накладывают наручники. О каких переговорах может идти вообще речь?" - сказал журналистам Заал Удумашвили, член оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД).





Переговоры по реформе избирательной системы между правящей партией и оппозицией начались после провала этой реформы в парламенте. Реформа, предусматривала проведение выборов полностью по пропорциональной системе в 2020 году и была инициирована властями на фоне протестов летом 2019 года.





Одна из причин того, что реформа не прошла, заключается в позиции мажоритарных депутатов, которые не поддержали законопроект. Но оппозиция считает, что это объяснение - не полное. Она обвиняет председателя правящей партии Бидзину Иванишвили в том, что он обманул не только грузинский народ, но и западных партнеров Грузии, обещая проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе. Миллиардера и основателя правящей партии Иванишвили оппоненты властей обвиняют в единоличном и теневом управлении Грузией.





С тем, что решение Верховного суда и заключение оппозиционера за решетку, - это политическое решение, которое мешает продолжению диалога оппозиционных сил с правящей партией, соглашаются и представители гражданского сектора.





Тринадцать организаций в совместном заявлении назвали решение Верховного суда продолжением политического преследования оппонентов со стороны властей, отметив, что следствие против Угулавы началось семь лет назад, а уголовные дела заведены и на других лидеров оппозиции.





Одним из тревожных сигналов этого решения правозащитники считают игнорирование нынешними властями рекомендаций западных партнеров Грузии, которые в заявлениях говорят о проблемах, связанных не только с избирательной системой в Грузии, но и с независимостью правосудия и преследованиями политических оппонентов.

"Это - не демократия"

После заключения Угулавы в ЕС заявили, что обстоятельства вокруг этого приговора не способствуют прогрессу политического диалога, и напомнили, что обеспечение справедливого суда и верховенства закона - это обязательство Грузии в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.





В посольстве США разочарованы тем, что время и контекст судебного приговора ставят под угрозу диалог оппозиции и властей. В распространенном заявлении посольство призывает все стороны остаться приверженными политическому диалогу и отмечает, что для успешного его продолжения важна свободная и независимая от политического влияния судебная система.









Более жесткая критика в связи с приговором Угулавы звучала в заявлениях отдельных западных политиков, распространенных в соцсетях. Президент Европейской народной партии Дональд Туск назвал в "Твиттере" недопустимым использование системы правосудия для борьбы с политическими оппонентами.





"Назвать это тревожным было бы преуменьшением. Использовать суды как орудие - это не демократия", - так прокомментировал арест Угулава конгрессмен-республиканец Адам Кинсингер, который за день до этого позитивно отзывался о встрече с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.





Глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш выразил разочарование по поводу политически мотивированных преследований в Грузии: "Как я сказал грузинскому министру иностранных дел на прошлой неделе, коллапс независимого правосудия и преследования оппозиции неприемлемы"

Крах "Грузинской мечты" или предательство оппозиции

В правящей партии отрицают политические мотивы в приговоре Угулава и предлагают европейским депутатам приехать в Грузию для изучения деталей этого дела. Здесь считают, что такая миссия не устраивает оппозицию, которая скептически отнеслась к этой инициативе, назвав ее "трюком" правящей партии.





Более того, представители "Грузинской мечты" называют приговор Угулаве в преддверии выборов свидетельством независимости судебной власти. По словам генсекретаря правящей партии, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, если кому-то и был нанесен ущерб решением Верховного суда с политической точки зрения, то это - правящей партии.





"Но, если мы хотим развития демократических институтов, если мы говорим, и нас призывают к тому, что суд должен быть независимым, - это ясный пример того, что суд независим", - сказал Каладзе в эфире "Рустави-2".





Каладзе вместе с исполнительным секретарем правящей партии Ираклием Кобахидзе отправились в Страсбург, где они встречались с европарламентариями. Здесь же проходило заседание парламентского комитета Ассоциации Грузии и ЕС, на который оппозиционные депутаты пришли с портретами Гиги Угулавы и надписями на них: "политический заключенный".





Но согласовать текст совместного заявления на заседании не удалось. По словам оппозиционного депутата Отара Кахидзе, правящая партия не поддержала их поправки и поправки со стороны европарламентариев, а окончательный текст не поддержал уже Европарламент.





"Это наша большая победа и полный дипломатический крах "Грузинской мечты"", - прокомментировал Кахидзе голосование в своем видеовключении.





В правящей партии обвинили оппозиционеров в предательстве и действиях во вред интересам страны.





По словам депутата, председателя фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили, оппозиционные депутаты сперва постарались внести негативные поправки, а потом посредством Европейской народной партии не поддержали текст резолюции.





"Это антигосударственное и предательское действие, и их радость эфемерна, так как парламентский комитет по ассоциации на ближайшем заседании вновь вернется к этому вопросу", - заявил депутат.

Угроза прозападному курсу?

Заявления, которые делаются в Брюсселе или Вашингтоне, - это подтверждение того, что внешнеполитический курс и перспектива евроинтеграции Грузии уже находятся под угрозой, считает специалист по международным отношениям Георгий Рухадзе.





"У Грузии есть шанс западной интеграции только в случае, если она становится полноценным демократическим государством и есть улучшение в таких фундаментальных западных ценностях, как права человека, независимость суда, справедливые выборы и свобода СМИ. Если в этих компонентах движение вспять, что, по-моему, налицо, это само собой уже изменение курса. Такими действиями становится нерелевантной западная или евроатлантическая перспектива Грузии", - говорит он.









Путь, по которому сегодня идет "Грузинская мечта", по его словам, соответствует интересам России.





"Россия старается доказать, что Грузия - это часть не западной культуры и цивилизации и демократического мира, а обычное постсоветское государство, и ее место там, где сегодня Россия. Это задача России, и сегодняшнее направление "Грузинской мечты" и Бидзины Иванишвили соответствует интересам Москвы",- говорит он.





То, что приговор Угулаве практически совпал с визитом в Соединенные Штаты председателя парламента и министра иностранных дел Грузии, по его словам, ставит их в довольно нелепое положение. Их задачей было объяснить американским законодателям позицию грузинских властей и представить гарантии того, что Грузия не сворачивает с демократического пути и остается привержена прозападному курсу, говорит Рухадзе.





"Параллельно этому, с разницей в один день, Иванишвили - а я уверен, что без его согласия этого бы не произошло, - арестовывает оппозиционного лидера. То есть здесь мы можем предположить, что он членов своей же команды и на таких важных должностях, какими должны быть председатель парламента и министр иностранных дел, полностью игнорирует и унижает. Он посылает их с одной миссией, а второй рукой осуществляет абсолютно противоположную миссию посредством суда", - говорит Рухадзе.





Такие действия, по его предположению, могут быть посылом Иванишвили оппозиционному спектру в Грузии, о том, что какие бы заявления ни делались на Западе, он будет действовать по своему усмотрению, и предупреждения членам своей же команды и бывшим соратникам против перехода в оппозицию.





"Сохранение власти и демонстрация силы - это, по-видимому, для него первоочередная задача внутри страны. Параллельно он как-то пытается сдержать реакцию из западного мира. Этому служит выделение крупных средств на лоббизм в США и идея "Грузинской мечты" о создании специальной группы по изучению вопроса Угулавы", - говорит он.





Действия нынешних властей не могут не вызывать критики со стороны Запада, c другой стороны, Иванишвили, видимо, не желает окончательно рассориться с Западом, говорит политолог Гия Нодия. На это, по его словам, указывают поездки делегации правящей команды в Европу и США.





"Но главный приоритет для него - это выиграть выборы, и он делает все то, что, по его мнению, нужно для этого", - говорит он.





В то время как влияние Запада на Грузию ограничено, острую критику западных партнеров, у которых уже есть опыт Украины, сдерживает и угроза изменения внешнеполитического курса Грузии.









"У них есть опыт с Виктором Януковичем, которого критиковали, и он, в конце концов, повернулся в сторону России. Такие соображения есть на Западе, и они - сдерживающий фактор для острой критики", - говорит политолог.





В то, что в приговоре Угулаве не было политической мотивации, по словам Нодиа, поверить трудно. Между тем это может быть только началом, за которым последует серия других арестов оппозиционеров, против которых уже возбуждены уголовные дела, говорит он.





"Возможно, арест Угулавы - это часть большего проекта по обезглавливанию оппозиции арестами основных лидеров", - говорит Нодиа.



