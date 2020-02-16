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Если посмотреть на эти 10 картинок, можно понять женщин
Источник материала: Tut.by
Считается, что женщин трудно понять (на самом деле нет). Можно просто присмотреться к шуткам, которые им посвящены. Сразу будет очевидно, в каких моментах мужчины «проседают». LADY.TUT.BY показывает вам десять картинок, которые помогут лучше понять, что нужно женщинам. Да, это несколько стереотипно, но без доли правды в шутке — никуда!
1. Вот почему все так сложно
2. Женщины несложные
3. И их подруги — тоже
4. Трудно не смотреть на других
5. У женщин есть тайные желания
6. Узнавайте их!
7. Это может быть и платье
8. Бывают и поспешные высказывания
9. Кто-то этого не видит, но это тоже важно
10. Иногда бывают и срывы
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