Если посмотреть на эти 10 картинок, можно понять женщин

Источник материала: Tut.by

Считается, что женщин трудно понять (на самом деле нет). Можно просто присмотреться к шуткам, которые им посвящены. Сразу будет очевидно, в каких моментах мужчины «проседают». LADY.TUT.BY показывает вам десять картинок, которые помогут лучше понять, что нужно женщинам. Да, это несколько стереотипно, но без доли правды в шутке — никуда!

1. Вот почему все так сложно



Фото: twitter.com/jungwxful

2. Женщины несложные





3. И их подруги — тоже





4. Трудно не смотреть на других





5. У женщин есть тайные желания





6. Узнавайте их!





7. Это может быть и платье





8. Бывают и поспешные высказывания





9. Кто-то этого не видит, но это тоже важно





10. Иногда бывают и срывы



