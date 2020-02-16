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Если посмотреть на эти 10 картинок, можно понять женщин

16.02.2020 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Считается, что женщин трудно понять (на самом деле нет). Можно просто присмотреться к шуткам, которые им посвящены. Сразу будет очевидно, в каких моментах мужчины «проседают». LADY.TUT.BY показывает вам десять картинок, которые помогут лучше понять, что нужно женщинам. Да, это несколько стереотипно, но без доли правды в шутке — никуда!

1. Вот почему все так сложно


Фото: twitter.com/jungwxful

2. Женщины несложные


3. И их подруги — тоже


4. Трудно не смотреть на других


5. У женщин есть тайные желания


6. Узнавайте их!


7. Это может быть и платье


8. Бывают и поспешные высказывания


9. Кто-то этого не видит, но это тоже важно


10. Иногда бывают и срывы


 
 
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